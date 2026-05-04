Kharagpur Sadar Assembly Election Result 2026 (खड़गपुर सदर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की खड़गपुर सदर विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। खड़गपुर सदर विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Hiranmoy Chattopadhyaya को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Pradip Sarkar को उम्मीदवार बनाया। खड़गपुर सदर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के हिरणमय चट्टोपाध्याय ने जीत हासिल की थी। खड़गपुर सदर सीट पर हार जीत का अंतर 3771 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार प्रदीप सरकार को हराया था।

खड़गपुर सदर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Kharagpur Sadar Election Result 2026

यहां देखें खड़गपुर सदर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Kharagpur Sadar (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें खड़गपुर सदर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Azfar Ali Khan Rs 3,06,100 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 60 10th Pass Bishnu Kumar Sahu Rs 47,000 ~ 47 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 34 Graduate Dilip Ghosh / Cases Age Education 28 61 Others Dr. Papiya Chakraborty Rs 41,39,750 ~ 41 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 47 Doctorate Gokul Khatick Rs 25,71,180 ~ 25 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 47 10th Pass Madhusudan Roy / Cases Age Education 0 62 12th Pass Pradip Sarkar Rs 4,59,74,696 ~ 4 Crore+ / Rs 2,07,99,580 ~ 2 Crore+ Cases Age Education 3 54 Graduate Suranjan Mahapatra Rs 48,07,400 ~ 48 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 59 12th Pass T. Anil Singh / Cases Age Education 0 41 Post Graduate

खड़गपुर सदर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Kharagpur Sadar Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें खड़गपुर सदर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Hiranmoy Chattopadhyaya 2016 Dilip Kumar Ghosh 2011 Gyan Singh Sohanpa

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।