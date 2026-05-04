Kharagpur Assembly Election Result 2026 (खड़गपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की खड़गपुर विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। खड़गपुर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Dinen Roy को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Tapan Bhuya को उम्मीदवार बनाया। खड़गपुर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के दिनेन रॉय ने जीत हासिल की थी। खड़गपुर सीट पर हार जीत का अंतर 36230 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार तपन भुया को हराया था।

खड़गपुर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Kharagpur Election Result 2026

यहां देखें खड़गपुर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Kharagpur (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें खड़गपुर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Akshay Khan Rs 1,11,32,559 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 58 Graduate Professional Avijit Roy Rs 9,35,100 ~ 9 Lacs+ / Rs 1,10,000 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 34 12th Pass Barsha Mahapatra / Cases Age Education 0 34 8th Pass Dinen Roy Rs 5,77,02,870 ~ 5 Crore+ / Rs 6,01,901 ~ 6 Lacs+ Cases Age Education 17 70 12th Pass Manmatha Nath Dolai Rs 30,92,920 ~ 30 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 63 12th Pass Sk Sajahan Ali / Cases Age Education 0 54 Post Graduate Sujoy Ghosh Rs 10,71,000 ~ 10 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 43 8th Pass Tapan Bhuya Rs 60,29,542 ~ 60 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 3 50 8th Pass Ujjal Mukherjee / Cases Age Education 0 33 Graduate Professional

खड़गपुर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Kharagpur Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें खड़गपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Dinen Roy 2016 Dinen Roy 2011 Nazmul Haque

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।