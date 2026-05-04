Khandaghosh Assembly Election Result 2026 (खंदाघोष विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की खंदाघोष विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। खंदाघोष विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Nabin Chandra Bag को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Bijan Mandal को उम्मीदवार बनाया। खंदाघोष सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के नवीन चंद्र बाग ने जीत हासिल की थी। खंदाघोष सीट पर हार जीत का अंतर 20886 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार बिजन मंडल को हराया था।

खंदाघोष विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Khandaghosh Election Result 2026

यहां देखें खंदाघोष की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Khandaghosh (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें खंदाघोष विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Anup Kumar Saha Rs 7,76,983 ~ 7 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 55 12th Pass Apurbalal Biswas Rs 13,500 ~ 13 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 55 8th Pass Bijoy Kumar Majhi / Cases Age Education 0 35 12th Pass Biswajit Sing Rs 7,59,421 ~ 7 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 35 8th Pass Goutam Dhara Rs 6,14,424 ~ 6 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 3 34 12th Pass Nabin Chandra Bag / Cases Age Education 1 50 Post Graduate Ramjiban Ray Rs 7,49,625 ~ 7 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 44 10th Pass

खंदाघोष में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Khandaghosh Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें खंदाघोष में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Nabin Chandra Bag 2016 Nabin Chandra Bag 2011 Nabin Chandra Bag

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।