Khanakul Assembly Election Result 2026 (खानकुल विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की खानकुल विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। खानकुल विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Susanta Ghosh को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Munsi Nazbul Karim को उम्मीदवार बनाया। खानकुल सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के सुशंता घोष ने जीत हासिल की थी। खानकुल सीट पर हार जीत का अंतर 12884 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार मुंसी नाज़बुल करीम को हराया था।

खानकुल विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Khanakul Election Result 2026

यहां देखें खानकुल की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Khanakul (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें खानकुल विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Bikash Chandra Dolui Rs 11,92,622 ~ 11 Lacs+ / Rs 1,00,000 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 2 61 12th Pass Biplab Mazumder Rs 64,86,014 ~ 64 Lacs+ / Rs 4,05,113 ~ 4 Lacs+ Cases Age Education 3 43 12th Pass Chayana Khan / Cases Age Education 0 38 8th Pass Koushik Adhikary Rs 79,17,747 ~ 79 Lacs+ / Rs 28,80,432 ~ 28 Lacs+ Cases Age Education 0 40 5th Pass Palash Kumar Roy Rs 1,65,28,510 ~ 1 Crore+ / Rs 6,73,881 ~ 6 Lacs+ Cases Age Education 0 45 Graduate Professional Pradip Kar / Cases Age Education 0 63 10th Pass Sk Mujibar Rahaman Rs 18,01,637 ~ 18 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 52 Post Graduate Sk Saddam Hossain Rs 10,16,564 ~ 10 Lacs+ / Rs 1,42,500 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 1 31 Post Graduate Susanta Ghosh / Cases Age Education 10 37 12th Pass

खानकुल में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Khanakul Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें खानकुल में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Susanta Ghosh 2016 Iqbal Ahmed 2011 Iqbal Ahmed

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।