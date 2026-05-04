Ketugram Assembly Election Result 2026 (केतुग्राम विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की केतुग्राम विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। केतुग्राम विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Sekh Sahonawez को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Anadi Ghosh (Mathura) को उम्मीदवार बनाया। केतुग्राम सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के शेख शहनवेज ने जीत हासिल की थी। केतुग्राम सीट पर हार जीत का अंतर 12683 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार अनादि घोष (मथुरा) को हराया था।

केतुग्राम विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Ketugram Election Result 2026

यहां देखें केतुग्राम की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Ketugram (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें केतुग्राम विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Anadi Ghosh Rs 1,25,81,954 ~ 1 Crore+ / Rs 2,67,000 ~ 2 Lacs+ Cases Age Education 0 46 12th Pass Jakir Gaine Rs 11,84,250 ~ 11 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 32 Graduate Mathura Ghosh / Cases Age Education 0 60 5th Pass Mursed Sekh Rs 53,75,339 ~ 53 Lacs+ / Rs 40,000 ~ 40 Thou+ Cases Age Education 0 76 8th Pass Rajuddin Rs 18,01,600 ~ 18 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 43 10th Pass Sabina Yasmin (Usha) / Cases Age Education 0 39 Post Graduate Satyanarayan Mondal Rs 14,25,715 ~ 14 Lacs+ / Rs 1,30,000 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 60 8th Pass Sekh Sahonawez Rs 2,89,47,928 ~ 2 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 67 12th Pass Sk Abubakkar / Cases Age Education 1 29 Graduate Susmita Pradhan Rs 11,001 ~ 11 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 27 Post Graduate

केतुग्राम में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Ketugram Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें केतुग्राम में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Sekh Sahonawez 2016 Sekh Sahanawaz 2011 Sekh Sahonawez

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।