Keshpur Assembly Election Result 2026 (केशपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की केशपुर विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। केशपुर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Seuli Saha को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Pritish Ranjan Kuar को उम्मीदवार बनाया। केशपुर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के सेउली साहा ने जीत हासिल की थी। केशपुर सीट पर हार जीत का अंतर 20720 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार प्रीतीश रंजन को हराया था।

केशपुर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Keshpur Election Result 2026

यहां देखें केशपुर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Keshpur (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें केशपुर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Ajoy Dome Rs 15,222 ~ 15 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 28 12th Pass Arun Karan Rs 2,01,530 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 30 10th Pass Gurupada Mondal / Cases Age Education 2 62 10th Pass Haradhan Sing Rs 90,70,767 ~ 90 Lacs+ / Rs 45,01,798 ~ 45 Lacs+ Cases Age Education 0 41 Post Graduate Kamal Kishor Rs 16,71,367 ~ 16 Lacs+ / Rs 1,57,815 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 2 54 12th Pass Seuli Saha / Cases Age Education 0 56 Graduate Professional Suvendu Samanta Rs 10,04,594 ~ 10 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 8 42 12th Pass

केशपुर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Keshpur Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें केशपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Seuli Saha 2016 Seuli Saha 2011 Rameswar Doloi

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।