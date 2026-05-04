Keshiary Assembly Election Result 2026 (केशियारी विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की केशियारी विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। केशियारी विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Paresh Murmu को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Sonali Murmu Soren को उम्मीदवार बनाया। केशियारी सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के परेश मुर्मू ने जीत हासिल की थी। केशियारी सीट पर हार जीत का अंतर 15330 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार सोनाली मुर्मू सोरेन को हराया था।

केशियारी विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Keshiary Election Result 2026

यहां देखें केशियारी की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Keshiary (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें केशियारी विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Bhadra Hemram Rs 43,38,373 ~ 43 Lacs+ / Rs 15,04,551 ~ 15 Lacs+ Cases Age Education 0 49 Post Graduate Chunaram Saren Rs 3,84,474 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 35 12th Pass Kalachand Tudu / Cases Age Education 0 58 10th Pass Lakshmi Kanta Hembram Rs 48,26,749 ~ 48 Lacs+ / Rs 4,94,657 ~ 4 Lacs+ Cases Age Education 0 51 Graduate Professional Malina Murmu Rs 4,04,000 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 35 Post Graduate Ramjiban Mandi / Cases Age Education 0 53 Post Graduate Sunil Singh Rs 3,50,700 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 42 8th Pass Tapan Kumar Sing Rs 48,25,000 ~ 48 Lacs+ / Rs 6,98,068 ~ 6 Lacs+ Cases Age Education 0 46 Graduate

केशियारी में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Keshiary Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें केशियारी में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Paresh Murmu 2016 Paresh Murmu 2011 Biram Mandi

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।