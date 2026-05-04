Katwa Assembly Election Result 2026 (कटवा विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की कटवा विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। कटवा विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Rabindranath Chatterjee को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Shyama Majumdar को उम्मीदवार बनाया। कटवा सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के रवींद्रनाथ चटर्जी ने जीत हासिल की थी। कटवा सीट पर हार जीत का अंतर 9155 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार श्यामा मजूमदार को हराया था।

कटवा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Katwa Election Result 2026

यहां देखें कटवा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Katwa (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें कटवा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Apurba Chakraborty Rs 49,57,411 ~ 49 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 65 12th Pass Chatterjee Ranajit Rs 7,52,140 ~ 7 Lacs+ / Rs 12,65,610 ~ 12 Lacs+ Cases Age Education 2 57 Graduate Kalipada Gain / Cases Age Education 0 35 Graduate Krishna Ghosh Rs 4,62,295 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 31 12th Pass Krishna Ghosh Rs 26,96,281 ~ 26 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 5 47 8th Pass Rabindranath Chatterjee / Cases Age Education 0 77 Graduate Rahul Pal Rs 55,748 ~ 55 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 26 Graduate Sanjib Kumar Das Rs 1,16,44,960 ~ 1 Crore+ / Rs 12,23,531 ~ 12 Lacs+ Cases Age Education 2 48 Graduate Sippy Tewary / Cases Age Education 0 35 Graduate Surojit Ghosh Rs 3,18,542 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 29 Literate

कटवा में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Katwa Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें कटवा में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Rabindranath Chatterjee 2016 Rabindranath Chatterjee 2011 Rabindranath Chatterjee

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।