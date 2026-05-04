Katulpur Assembly Election Result 2026 (कोतुलपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की कोतुलपुर विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। कोतुलपुर विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Harakali Protiher को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Sangeeta Malik को उम्मीदवार बनाया। कोतुलपुर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के हराकली प्रोतिहर ने जीत हासिल की थी। कोतुलपुर सीट पर हार जीत का अंतर 11785 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार संगीता मलिक को हराया था।

कोतुलपुर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Katulpur Election Result 2026

यहां देखें कोतुलपुर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Katulpur (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें कोतुलपुर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Chalak Samir Rs 1,16,467 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 46 Graduate Harakali Protiher Rs 91,20,000 ~ 91 Lacs+ / Rs 25,00,000 ~ 25 Lacs+ Cases Age Education 0 45 Post Graduate Lakshmi Kanta Majumdar / Cases Age Education 1 50 Graduate Professional Mohan Santra Rs 71,500 ~ 71 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 63 Illiterate Pabitra Mandal Rs 4,59,000 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 36 8th Pass Ramchandra Roy / Cases Age Education 0 63 Post Graduate Sumitra Mallik Santra Rs 14,72,039 ~ 14 Lacs+ / Rs 1,53,000 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 31 Graduate

कोतुलपुर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Katulpur Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें कोतुलपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Harakali Protiher 2016 Shyamal Santra 2011 Soumitra Khan

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।