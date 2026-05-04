Katigorah Assembly Election Result 2026 (कटिगोरा विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की कटिगोरा विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। कटिगोरा विधानसभा सीट पर इस बार Indian National Congress ने Khalil Uddin Mazumder को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Gautam Roy को उम्मीदवार बनाया। कटिगोरा सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Indian National Congress के खलील उद्दीन मजूमदार ने जीत हासिल की थी। कटिगोरा सीट पर हार जीत का अंतर 6939 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार गौतम रॉय को हराया था।

कटिगोरा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Katigorah Election Result 2026

यहां देखें कटिगोरा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Katigorah (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें कटिगोरा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abdul Odud Choudhury Rs 9,28,000 ~ 9 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 43 10th Pass Amar Chand Jain Rs 1,76,97,629 ~ 1 Crore+ / Rs 89,84,066 ~ 89 Lacs+ Cases Age Education 0 69 10th Pass Hillol Bhattacharjee / Cases Age Education 0 49 Post Graduate Ibajul Hoque Laskar Rs 16,57,700 ~ 16 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 50 10th Pass Kamalakhya Dey Purkayastha Rs 1,44,63,782 ~ 1 Crore+ / Rs 1,04,91,054 ~ 1 Crore+ Cases Age Education 0 48 Graduate Kaushik Das / Cases Age Education 0 46 10th Pass Md. Fazlur Rahman Laskar Rs 1,15,50,842 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 62 Post Graduate Nasir Uddin Barbhuiya Rs 68,000 ~ 68 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 39 8th Pass Nurul Alom Barbhuiya / Cases Age Education 0 36 Graduate Raju Das Rs 15,809 ~ 15 Thou+ / Rs 7,00,000 ~ 7 Lacs+ Cases Age Education 0 50 Graduate Saleh Ahmed Mazumder Rs 35,12,000 ~ 35 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 40 8th Pass Sandip Das / Cases Age Education 0 55 10th Pass Sanju Munda Rs 1,59,000 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 29 10th Pass Shib Narayan Singh Rs 1,48,000 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 43 10th Pass

कटिगोरा में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Katigorah Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें कटिगोरा में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2011 Ataur Rahman Mazarbhuiya

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।