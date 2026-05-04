Kashipur Assembly Election Result 2026 (काशीपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की काशीपुर विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। काशीपुर विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Kamalakanta Hansda को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Swapan Kumar Beltharia को उम्मीदवार बनाया। काशीपुर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के कमलकांता हंसदा ने जीत हासिल की थी। काशीपुर सीट पर हार जीत का अंतर 7387 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार स्वपन कुमार बेल्थारिया को हराया था।

काशीपुर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Kashipur Election Result 2026

यहां देखें काशीपुर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Kashipur (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें काशीपुर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Bauri Sulekha Rs 1,03,18,474 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 50 Post Graduate Dipak Mahato Rs 27,39,755 ~ 27 Lacs+ / Rs 7,26,604 ~ 7 Lacs+ Cases Age Education 0 53 Graduate Kamala Kanta Hansda / Cases Age Education 0 51 Post Graduate Mihir Kumar Bauri Rs 9,133 ~ 9 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 73 12th Pass Shantipriya Saren Rs 56,000 ~ 56 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 32 8th Pass Soumen Beltharia / Cases Age Education 0 39 Post Graduate Subhadip Paramanik Rs 54,37,248 ~ 54 Lacs+ / Rs 1,85,541 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 6 33 Post Graduate Subhas Chandra Mahata Rs 43,78,832 ~ 43 Lacs+ / Rs 14,50,542 ~ 14 Lacs+ Cases Age Education 0 34 Post Graduate

काशीपुर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Kashipur Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें काशीपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Kamalakanta Hansda 2016 Swapan Kumar Beltharia 2011 Swapan Kumar Belthoriya

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।