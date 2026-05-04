Kashipur-Belgachhia Assembly Election Result 2026 (काशीपुर-बेलगाछिया विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की काशीपुर-बेलगाछिया विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। काशीपुर-बेलगाछिया विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Atin Ghosh को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Sibaji Sinha Roy को उम्मीदवार बनाया। काशीपुर-बेलगाछिया सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के अतीन घोष ने जीत हासिल की थी। काशीपुर-बेलगाछिया सीट पर हार जीत का अंतर 35390 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार शिवाजी सिन्हा रॉय को हराया था।

काशीपुर-बेलगाछिया विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Kashipur-Belgachhia Election Result 2026

यहां देखें काशीपुर-बेलगाछिया की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Kashipur-Belgachhia (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें काशीपुर-बेलगाछिया विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Arafat Sekh Rs 10,000 ~ 10 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 38 12th Pass Atin Ghosh Rs 4,81,22,377 ~ 4 Crore+ / Rs 86,36,453 ~ 86 Lacs+ Cases Age Education 0 67 Graduate Binay Singh / Cases Age Education 0 66 12th Pass Bivash Das Rs 4,71,713 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 43 10th Pass Daya Ram Jaiswara Rs 17,000 ~ 17 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 59 8th Pass Harsh Gupta / Cases Age Education 0 25 Graduate Professional Nilratan Naiya Rs 2,64,82,736 ~ 2 Crore+ / Rs 47,99,269 ~ 47 Lacs+ Cases Age Education 0 48 Graduate Professional Phooltushy Dutta Rs 6,75,926 ~ 6 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 46 5th Pass Rajendra Gupta / Cases Age Education 0 66 Graduate Professional Ritesh Tiwari Rs 1,27,11,198 ~ 1 Crore+ / Rs 25,39,625 ~ 25 Lacs+ Cases Age Education 4 54 Graduate Soumya Chattopadhyay Rs 1,29,198 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 34 Doctorate Surajit Gupta / Cases Age Education 0 51 10th Pass Tapas Sardar Rs 10,000 ~ 10 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 45 12th Pass Tarak Pal Rs 1,26,13,896 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 4 64 8th Pass

काशीपुर-बेलगाछिया में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Kashipur-Belgachhia Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें काशीपुर-बेलगाछिया में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Atin Ghosh 2016 Mala Saha 2011 Mala Saha

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।