Kasba Assembly Election Result 2026 (कस्बा विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की कस्बा विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। कस्बा विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Ahmed Javed Khan को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Dr. Indranil Khan को उम्मीदवार बनाया। कस्बा सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के अहमद जावेद खान ने जीत हासिल की थी। कस्बा सीट पर हार जीत का अंतर 63622 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार डॉ. इंद्रनील खान को हराया था।

कस्बा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Kasba Election Result 2026

यहां देखें कस्बा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Kasba (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें कस्बा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Ahmed Javed Khan Rs 39,53,53,826 ~ 39 Crore+ / Rs 43,72,40,035 ~ 43 Crore+ Cases Age Education 0 69 Graduate Banerjee Sandip Rs 12,84,362 ~ 12 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 56 12th Pass Chandan Dey / Cases Age Education 0 57 12th Pass Debasish Ghosh Dastidar Rs 63,345 ~ 63 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 54 Graduate Dipu Das Rs 1,92,17,710 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 9 60 10th Pass Iqbal Hossain / Cases Age Education 0 40 12th Pass Ishtiaque Anwar Rs 7,731 ~ 7 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 39 12th Pass Md. Hasim Zeshan Ahmad Rs 17,41,072 ~ 17 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 35 Post Graduate Partha Pratim Roy / Cases Age Education 0 60 Post Graduate Pradyot Kumar Sur Rs 82,03,619 ~ 82 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 75 Post Graduate Sanjib Biswas Rs 1,91,350 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 52 12th Pass Shampa Sarkar / Cases Age Education 0 59 Post Graduate Swapan Chakraborty Rs 3,94,740 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 78 12th Pass

कस्बा में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Kasba Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें कस्बा में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Ahmed Javed Khan 2016 Javed Ahmed Khan 2011 Javed Ahmed Khan

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।