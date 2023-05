Karnataka: सिद्धारमैया कैबिनेट में कौन-कौन होगा शामिल? इन चेहरों को मिल सकती है मंत्रिमंडल में जगह

Karnataka Cabinet: कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बात सरकार गठन की तैयारी तेज हो गई है। 20 मई को नई सरकार का शपथग्रहण हो सकता है।

सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार (Image- PTI)

Karnataka Govt formation: कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री को लेकर अव तस्वीर साफ हो गई है। सिद्दारमैया कर्नाटक के अगले सीएम होंगे। उनके नाम को लेकर जल्द आधिकारिक ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ देंगे। कांग्रेस में दोनों नाम को लेकर अब सहमति बन गई है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस आलाकमान ने डीके शिवकुमार की नाराजगी दूर करने के लिए उन्हें अहम मंत्रालय देने का भी वादा किया है। इसके बाद नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। कर्नाटक में नई सरकार का शपथग्रहण 20 मई को होगा। मंत्रियों के नाम भी करीब-करीब तय आलाकमान की ओर से सिद्दारमैया कैबिनेट को लेकर भी फैसला कर दिया है। कई नामों पर सहमति बन गई है जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है। बता दें कि पिछले चार दिनों से कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर रस्साकशी जारी थी। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों ने मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर अपना दावा ठोंक दिया था। सूत्रों के मुताबिक आलाकमान दोनों को ढाई-ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री पद देने के लिए राजी हो गया है। हालांकि पहली बार कमान सिद्दारमैया को दी जा रही है। कैबिनेट में इन विधायकों को मिल सकती है जगह (संभावित नाम) चिक्काबल्लापुर – सुब्बारेड्डी

कोलार- रूप शशिधर/नारायण स्वामी

बैंगलोर- केजे जॉर्ज/ रामलिंगा रेड्डी, हैरिस, एम. कृष्णप्पा, दिनेश गुंडुराव, जमीर अहमद खान

मांड्या-एन चेलुवाराय स्वामी

दिल्ली विशेष प्रतिनिधि: पीएम. नरेंद्र स्वामी

मंगलुरु- यूटी खादर

मैसूर-एचसी महादेवप्पा/तनवीर सेठ चामराजनगर-पुत्तरंगशेट्टी

कोडागु- एएस पोन्नाना

बेंगलुरु देहात- के. मुनियप्पा

उत्तर कन्नड़ – भीमन्ना नायक

हावेरी – रुद्रप्पा लमानी

बेल्लारी – तुकाराम, नागेंद्र

चित्रदुर्ग – रघुमूर्ति

कोप्पल – राघवेंद्र हितनाल, बसवराज रायरेड्डी

गदग – एच.के. पाटिल

धारवाड़ – विनय कुलकर्णी, प्रसाद अभय/संतोष लाड

चिक्कमगलुरु – टी.डी. राजेगौड़ा

तुमकुर – डॉ. जी. परमेश्वर, एस.आर. श्रीनिवास, केएन राजन्ना

दावणगेरे – शमनूर शिवशंकरप्पा / एसएस मल्लिकार्जुन

शिमोगा – मधु बंगारप्पा, बीके संगमेश

बेलगाम – लक्ष्मण सावधी, लक्ष्मी हेब्बलकर, सतीश जराकीहोली

बागलकोट – आरबी थिम्मापुरा

बीजापुर – एम.बी. पाटिल, शिवानंद पाटिल, यशवंत रायगौड़ा पाटिल

कलाबुरगी – प्रियांक खड़गे, अजय सिंह, शरण प्रकाश पाटिल

रायचूर – बासनगौड़ा थुरुविहला/हंपानागौड़ा बथेरली

यादगिरी – शरणप्पा दर्शनपुर

बीदर – रहीम खान, ईश्वर खंड्रे

