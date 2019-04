Lok Sabha Election 2019 के चुनावी रैलियों के दौरान कई रोचक मामले भी सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कर्नाटक के आवास मंत्री एमटीबी नागराज जमकर डांस कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो एक चुनावी रैली का है, जो प्रचार के लिए होसकोट में आयोजित की गई थी। उधर, यूजर्स ने सोशल मीडिया पर नागराज को ट्रोल करना शुरू कर दिया है।

होसकोट में हो रही थी रैली : जानकारी के मुताबिक, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस विधायक एमटीबी नागराज अपने समर्थकों के साथ होसकोट में रैली निकाल रहे थे। उस दौरान बॉलीवुड के गाने भी बजाए जा रहे थे। इस बीच किसी ने नागिन धुन लगा दी तो सभी लोग नाग स्टाइल में डांस करने लगे।

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने किया ट्रोल : कांग्रेस विधायक नागराज का नागिन डांस देखकर सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उन्हें काफी ट्रोल किया। इस दौरान एक यूजर ने लिखा कि अब बस यही देखना बाकी रह गया था। 23 मई तक खुशी मना लो। वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘‘नाग-नागिन अपने मानव अवतार में।’’ इस दौरान किसी ने पूछा कि जहर कब उगलेंगे तो किसी ने नागमणि की डिमांड कर दी।

#WATCH Karnataka Housing Minister MTB Nagraj dances with a group of people while campaigning in Hoskote. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/InQmOuLOis

