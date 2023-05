Karnataka Govt Formation: ‘2 साल मैं और 3 साल शिवकुमार बनें CM’, सिद्दारमैया ने आलाकमान को सुझाया फॉर्मूला, ऑब्जर्वर दिल्ली रवाना

Karnataka Govt Formation: सिद्धारमैया ने सत्ता में साझेदारी का बड़ा सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि पहले दो साल उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। उसके बाद तीन साल के लिए डीके शिवकुमार को सीएम पद सौंपा जाए।

Karnataka Govt Formation: कर्नाटक में सिद्धारमैया या फिर डीके शिवकुमार बनेंगे मुख्यमंत्री। (फोटो सोर्स: PTI)

Karnataka Govt Formation: कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत के साथ बड़ी जीत हासिल की है। कांग्रेस की इस जीत के साथ बीजेपी का दक्षिण का किला ध्वस्त हो गया। इन सबके बीच कांग्रेस के लिए अभी एक मोर्चे पर पेंच फंसा हुआ है। वो है आखिर कर्नाटक का किंग कौन होगा? इसको लेकर कांग्रेस पार्टी में लगातार मंथन जारी है। हालांकि इसको लेकर रविवार शाम को कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी हुई। जिसमें पार्टी के सभी नवनिर्वाचित 135 विधायकों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए विधायकों ने वोटिंग की। विधायकों में किसी ने डीके शिवकुमार को किसी ने सिद्दारमैया तो किसी ने खड़गे किसी ने लिंगायत नेता एमबी पाटिल के नाम का सुझाव दिया। वहीं कुछ विधायकों ने पार्टी हाईकमान पर फैसला छोड़ दिया, लेकिन इन सबके बीच अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि कर्नाटक का आखिर सीएम कौन होगा? डीके शिवकुमार बोले- मेरा आज जन्मदिन, मैं दिल्ली नहीं जा रहा इन सबके बीच कांग्रेस के पर्यवेक्षक भवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सभी विधायकों से राय ली गई है। हम अब दिल्ली जा रहे हैं, हम रिपोर्ट बनाकर कांग्रेस के अध्यक्ष को पेश करेंगे। विधायक दल का नेता कौन होगा यह अध्यक्ष तय करेंगे। वहीं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को भी दिल्ली बुलाया गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान सिद्धारमैया से कुछ मुद्दों बात करेगा। डीके शिवकुमार ने कहा कि हमने एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया है। हम इसे पार्टी आलाकमान पर छोड़ दिया है। मैंने दिल्ली जाने का फैसला नहीं किया है, मेरा आज जन्मदिन है तो यहां पर पूजा है और मैं मंदिर जाऊंगा। सिद्धारमैया ने दिया सत्ता में साझेदारी का फॉर्मूला सूत्रों के मुताबिक, एक बड़ी खबर यह भी निकल के सामने आ रही है कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने सत्ता में साझेदारी का बड़ा सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि पहले दो साल उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। उसके बाद तीन साल के लिए डीके शिवकुमार को सीएम पद सौंपा जाए। सिद्धारमैया ने अपनी उम्र का तकाजा भी दिया है। उन्होंने आगे कहा कि वह उम्रदराज हैं, इसलिए वे कम से कम 2024 के संसदीय चुनावों तक पहले चरण में सरकार चलाना चाहते हैं।’ हालांकि डीके शिवकुमार ने सिद्धारमैया के इस फॉर्मूले को राजस्थान और छत्तीसगढ़ का हवाला देते हुए खारिज कर दिया। कांग्रेस हाईकमान के लिए बड़ी चुनौती कहा यह भी जा रहा है कि दोनों नेताओं ने अपने-अपने समर्थकों से समर्थन मांगा है। सूत्रों का यहां तक कहना है कि शिवकुमार और सिद्धारमैया ने बराबर की दावेदारी की है। हाईकमान के लिए बड़ी चुनौती यह है कि अगर डीके शिवकुमार को विधायक दल का नेता चुना जाता है तो सिद्धारमैया को कैसे मनाया जाए। उनको कौन सी जिम्मेदारी दी जाए। डीके शिवकुमार का पलड़ा इसलिए भी भारी है कि उन्होंने पिछले तीन सालों में पार्टी के लिए जी तोड़ मेहनत की है। वहीं सिद्धारमैया के लिए प्लस प्वाइंट यह है कि उनको जननेता के तौर पर देखा जाता है। हालांकि इन सभी चुनौतियों से कांग्रेस हाईकमान कैसे निपटता है यह देखने वाली बात होगी।

पढें Elections 2023 (Elections News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram