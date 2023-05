Karnataka Government Formation: ‘कर्नाटक में मुस्लिम चेहरा बने डिप्टी सीएम’, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कांग्रेस से की 5 मंत्री पद की भी मांग

Karnataka Government Formation: कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत के साथ ही सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कांग्रेस से डिप्टी सीएम किसी मुस्लिम चेहरे को बनाने की मांग की है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनकी कर्नाटक चुनाव में भूमिका (Image- Indian Express)

Karnataka Governmet Formation: कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत के साथ ही मुख्यमंत्री पद को लेकर मंथन शुरू हो गया है। डीके शिवकुमार और सिद्दारमैया आज दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। जल्द ही स्थिति साफ हो जाएगी कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद की कमान कौन संभालेगा। इसी बीच सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कांग्रेस के सामने एक नई मांग उठा दी है। सुन्नी उलेमा बोर्ड के मुस्लिम नेताओं ने कांग्रेस से मांग की है कि कर्नाटक में डिप्टी सीएम मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए। इतना ही नहीं बोर्ड से ओर से कई अहम मंत्री पद भी मुस्लिम समुदाय से देने की भी मांग की गई है। मांगे ये अहम पद कर्नाटक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शफी सादी ने कहा कि हमने चुनाव से पहले ही कहा था कि डिप्टी सीएम मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए। उन्होंने मांग की कि 5 मुस्लिम विधायकों को सरकार में शामिल किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं सादी ने मांग की कि इन विधायकों को गृह, राजस्व, स्वास्थ्य जैसे अन्य अच्छे विभागों का मंत्री बनाया जाए। सादी ने कहा कि चुनाव ने पहले हमने कांग्रेस से 30 सीटें मुस्लिम उम्मीदवारों को देने की मांग की थी। कांग्रेस ने 15 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, इनमें से 9 उम्मीदवारों को जीत मिली है। चुनाव से पहले ही हो गई थी बात- सादी शाफी सादी ने कहा कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस 72 सीटों पर केवल मुसलमानों के कारण ही जीती है। उन्होंने कहा कि अब यह कांग्रेस की जिम्मदारी बनती है कि वह हमारा शुक्रिया अदा रहे। उन्होंने कहा कि 9 मुस्लिम उम्मीदवार जीतकर आए हैं तो अब यह कांग्रेस के तय करना है कि वह किसे मंत्री पद देती है। उन्होंने कहा कि हमने चुनाव से पहले ही इसकी मांग की थी। Also Read कोई रिमोट कंट्रोल अध्यक्ष नहीं मल्लिकार्जुन खड़गे! कर्नाटक चुनाव ने बना दिया उन्हें असली ‘किंग’ उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस से सिर्फ डिप्टी सीएम की मांग कर रहे हैं। आज तक कर्नाटक में कोई मुस्लिम सीएम नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि हमने कांग्रेस से एसएम कृष्णा के कार्यकाल की तरह पांच मुस्लिम मंत्री और एक डिप्टी सीएम की मांग की है। उन्होंने कहा कि आदर्श रूप से एक मुस्लिम मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्योंकि कर्नाटक के इतिहास में कभी कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं रहा है और राज्य में 90 लाख लोग मुस्लिम हैं।

