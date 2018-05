Karnataka Floor Test Updates: येदियुरप्पा ने दिया इस्तीफा, कर्नाटक में गिरी बीजेपी की सरकार

विश्वास मत प्रस्ताव पर बोलते वक्त येदियुरप्पा भावुक हो गये। उन्होंने कहा कि वे आखिरी सांस तक राज्य की सेवा करते रहेंगे। येदियुरप्पा ने कहा कि सिद्धारमैया ने कहा था कि कुमारस्वामी सीएम नहीं बनेंगे, लेकिन कुर्सी के लिए दोनों आखिरी समय में एक हो गये। उन्होंने कहा कि ये जनमत कांग्रेस-जेडीएस के लिए नहीं है। येदियुरप्पा ने कहा कि वह राज्य दौरा किये हैं और लोगों की दुख और तकलीफ का आभास उन्हें हुआ है।

I have traveled throughout the state for the last two years and have seen pain on the faces of people. I can't forget the love & affection I received from people: CM BS Yeddyurappa ahead of #FloorTest