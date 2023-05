Karnataka Elections: कनकागिरी मंदिर में प्रियंका गांधी ने की पूजा-अर्चना, बीजेपी पर निशाना साध बोलीं- यहां की सरकार 40% के नाम से जानी जाती

प्रियंका गांधी ने कहा कि कर्नाटक बीजेपी को 40%सरकार का नाम किसी और ने नहीं बल्कि ठेकेदारों की तरफ से दिया गया है, जिन्हें सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया गया।

प्रियंका गांधी ने कनकागिरी मंदिर में की पूजा अर्चना (फ़ोटो सोर्स: @INCIndia)

कर्नाटक विधानसभा चुनाव (Karnataka Assembly Elections) के वोटिंग के लिए 5 दिन बाकी है। वहीं सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के लिए जी जान से लगे हैं। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल रखा है। प्रियंका गांधी आज कनकागिरी में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची थीं। इस दौरान उन्होंने कोप्पल स्थित कनकागिरी मंदिर (Kanakagiri Temple) में पूजा अर्चना की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Congress General Secretary Priyanka Gandhi) ने कनकागिरी में कांग्रेस उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार भी किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा बीजेपी सरकार कर्नाटक में पिछले 3 सालों से सत्ता में है। लेकिन उसकी पहचान 40% सरकार के रूप में है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, “जब भी कहीं पर नई सरकार आती है तो वह अपनी पहचान स्थापित करने की कोशिश करती है। क्या यह दुख की और शर्मनाक बात नहीं है कि कर्नाटक बीजेपी 40 फीसदी सरकार के रूप में जानी जाती हैं। यह नाम किसी पार्टी की तरफ से नहीं दिया गया है। बल्कि यह ठेकेदारों की तरफ से दिया गया है, जिन्हें सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया गया।”

