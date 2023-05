Karnataka Exit Poll 2023: ABP के एग्जिट पोल में कांग्रेस बनी सबसे बड़ी पार्टी, बीजेपी 100 सीटों से नीचे, JDS बन सकती किंगमेकर

कर्नाटक चुनाव का एग्जिट पोल सामने आ गया है। एबीपी सी वोटर के सर्वे ने अपना अनुमान जता दिया है। आइए जानते हैं उनके एग्जिट पोल में कौन किस पर भारी पड़ रहा है।

कर्नाटक चुनाव एग्जिट पोल 2023

कर्नाटक चुनाव के लिए वोटिंग संपन्न हो गई है। 224 विधानसभा सीटों पर जनता ने किसे कितने वोट दिए हैं, ये 13 मई को स्पष्ट हो जाएगा।उससे पहले सी वोटर का एग्जिट पोल सामने आ गया है। एबीपी सी वोटर के सर्वे ने 13 मई के असल नतीजों से पहले अपना अनुमान बता दिया है। कर्नाटक में 6 क्षेत्र एबीपी सी वोटर ने कर्नाटक को 6 क्षेत्रों में बांटा है। उसके मुताबिक ओल्ड मैसूर 55 सीटें, ग्रेटर बेंगलुरू 32, कोस्टल कर्नाटक 21, सेंट्रल कर्नाटक 35, मुंबई कर्नाटक 50, हैदराबाद कर्नाटक 31 सीटें हैं। यहां पर ग्रेटर बेंगलुरु में बीजेपी बाजी मार सकती है। इस क्षेत्र में बीजेपी को 45 प्रतिशत, कांग्रेस 39 फीसदी, जेडीएस 13 फीसदी वोट मिलता दिख रहा है। इसे सीटों में देखें तो बीजेपी को 15-19, कांग्रेस 11-15, जेडीएस 1-4, अन्य 0-1 सीटें मिल सकती हैं। Also Read पिछले कर्नाटक चुनाव में EXIT POLL कितने सटीक थे, क्या इस बार दिखाएंगे सही ट्रेंड?

ओल्ड मैसूर का आंकड़ा वहीं ओल्ड मैसूर जहां पर जेडीएस मजबूत मानी जाती है, वहां पर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती दिख रही है। ओल्ड मैसूर में बीजेपी को 26 प्रतिशत, कांग्रेस 38 फीसदी, जेडीएस 29 फीसदी, अन्य 7 फीसदी वोट मिलता दिख रहा है। सीटें के लिहाज से देखें तो इस क्षेत्र में बीजेपी को 0-4, कांग्रेस 28-32, जेडीएस- 19-23, अन्य 0-3 मिल सकती हैं। सेंट्रल कर्नाटक का आंकड़ा येदियुरप्पा के गढ़ माने जाने वाले सेंट्रल कर्नाटक में भी स्थिति बीजेपी के लिए कुछ खास बनती नहीं दिख रही है। सी वोटर का सर्वे बताता है कि इस क्षेत्र में बीजेपी को 39 फीसदी, कांग्रेस 44 फीसदी, जेडीएस 10 फीसदी, अन्य 7 फीसदी वोट मिल सकता है। इसे सीटों में समझें तो बीजेपी को 12-16, कांग्रेस 18-22, जेडीएस 0-2,अन्य 0-1 सीटें मिलती दिख रही हैं। कोस्टल-मुंबई कर्नाटक का आंकड़ा कोस्टल कर्नाटक जहां से 21 सीटें निकलती हैं, वहां पर बीजेपी को 49%, कांग्रेस 37 प्रतिशत, जेडीएस 8 फीसदी, अन्य 6 प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान है। सीटों में बात करें तो यहां पर बीजेपी क्लीन स्वीप करते हुए 15-19 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस 2-6, जेडीएस 0, अन्य 0 पर रह सकती है। बीजेपी का गढ़ माने मुंबई कर्नाटक में काटे की टक्कर बनती दिख रही है। वोट शेयर के मामले में बीजेपी को 43%, कांग्रेस 44 प्रतिशत, जेडीएस 6 फीसदी, अन्य 7 प्रतिशत मिलता दिख रहा है। सीटों के लिहाज से बीजेपी को 24-28, कांग्रेस 22-26, जेडीएस 0-1, अन्य 0-1 मिल सकती हैं। हैदराबाद कर्नाटक का आंकड़ा हैदराबाद कर्नाटक जो कांग्रेस का गढ़ है वहां पर भी मुकाबला कड़ा दिख रहा है। यहां पर बीजेपी 38 फीसदी, कांग्रेस 44 प्रतिशत, जेडीएस 13 फीसदी, अन्य 5 प्रतिशत वोट मिल सकता है। सीटों की बात करें तो बीजेपी को 11-15, कांग्रेस 13-17, जेडीएस 0-2, अन्य 0-3 सीटें मिल सकती हैं। फाइनल तस्वीर की बात करें तो कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को 38 फीसदी, कांग्रेस 41 फीसदी, जेडीएस 15 प्रतिशत, अन्य 6 फीसदी वोट शेयर मिलता दिख रहा है। फाइनल तस्वीर क्या बैठती है? सीटों के लिहाज से देखें तो बीजेपी को 83-95, कांग्रेस 100-112, जेडीएस 21-29, अन्य 2-6 सीटें मिल सकती हैं। यानी कि स्पष्ट बहुमत किसी को भी नहीं मिल रहा है और त्रिशंकू विधानसभा निकल रही है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी जरूर बन रही है, लेकिन बहुमत से दूर है। ऐसी स्थिति में जेडीएस एक बार फिर किंगमेकर बन सकती है।

