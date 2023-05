Karnataka Elections: मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक को चुनाव आयोग का नोटिस, पीएम मोदी पर दिया था विवादित बयान

चुनाव आयोग ने प्रियांक खड़गे के बयान को अपमानजनक और प्रथम दृष्टया आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए जवाब मांगा है।

प्रियांक खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक बयान दिया था। (फाइल फोटो)

कर्नाटक विधानसभा चुनाव (Karnataka Elections) के लिए राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार जारी है। प्रचार के दौरान कई नेताओं ने आपत्तिजनक बयानबाजी भी की है। इसी क्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Congress President Mallikarjun Kharge) के बेटे प्रियांक खड़गे भी शामिल हैं। प्रियांक खड़गे (Priyank kharge) ने पीएम नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने उनकी शिकायत चुनाव आयोग से की थी। चुनाव आयोग (Election Commission) ने बीजेपी नेताओं शिकायत का संज्ञान लिया है और प्रियांक खड़गे को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने उनके बयान को अपमानजनक और प्रथम दृष्टया आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए जवाब मांगा है। साथ ही चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर कोई जवाब नहीं मिलता है तो वह उचित कार्यवाही करेगा। बता दें कि प्रियांक खड़गे ने पीएम मोदी को नालायक कह दिया था, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने उनकी शिकायत दर्ज कराई थी। चुनाव आयोग ने अपने बयान में कहा कि भाषण के वीडियो को आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के आलोक में जांच की गई और अचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। 4 मई तक प्रियांक खड़गे को नोटिस का जवाब देना होगा। चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करते समय आदर्श आचार संहिता प्रावधानों के उल्लंघन के लिए भाजपा उम्मीदवार और स्टार प्रचारक बसनगौड़ा आर पाटिल (Basanagouda R Patil) को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है। https://www.jansatta.com/blank.html

पढें Elections 2023 (Elections News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram