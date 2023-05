Karnataka Elections: कर्नाटक में कांग्रेस को 34 साल में मिलने जा रही सबसे बड़ी जीत, जानें कितनी सीट और कितना वोट शेयर

Karnataka Election Results 2023: कर्नाटक में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड भी कांग्रेस के नाम है। उसने 1989 में 178 जीते थीं तब उसका वोट शेयर 43.76% था।

कांग्रेस समर्थकों ने शनिवार 13 मई 2023 को नई दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों में जीत का जश्न मनाते हुए पटाखे फोड़े। (सोर्स- एएनआई)

