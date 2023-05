Karnataka Elections: पीएम मोदी का बेंगलुरु में रोड शो, ‘बजरंगबली की जय’ के लग रहे नारे

Karnataka Elections 2023: प्रधानमंत्री का यह विशाल रोड लगभग 13 विधानसभाओं से होकर गुजरेगा।

PM Modi Bengaluru Roadshow: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेंगलुरु में रोड शो। (फोटो सोर्स: वीडियोग्रैब/@BJP4India)

Karnataka Elections: कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेंगलुरु में भव्य रोड शो शुरू हो चुका है। रोड के दोनों तरफ बड़ी तादाद में समर्थक मौजूद हैं, जो पीएम मोदी पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर सुरक्षा-व्यवस्था कड़ी की गई है। वहीं मोदी के रोड शो के दौरान बजरंगबली जय के नारे लग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के अंतिम चरण के लिए शुक्रवार (5 मई) को कर्नाटक पहुंचे। पीएम मोदी का विशाल रोड शो लगभग 13 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रचार अभियान के तहत मोदी का रोड शो रविवार को भी आयोजित किया जाएगा। पीएम मोदी का 26 किलोमीटर का मेगा रोड शो सुबह 10:00 बजे से शुरू हुआ है, रोड शो दोपहर 1.30 बजे के बीच जेपी नगर के ब्रिगेड मिलेनियम से बेंगलुरु सेंट्रल के मल्लेश्वरम में मरम्मा सर्कल तक होगा। रोड शो में 10 लाख से ज्यादा लोगों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। रोड शो का दूसरा चरण रविवार (7 मई) को बेंगलुरु में सुबह 10:00 बजे शुरू होगा। NEET परीक्षा को ध्यान में रखने हुए बीजेपी ने कार्यक्रम में किया बदलाव राज्य की कैबिनेट मंत्री की शोभा करंदलाजे ने शुक्रवार को कहा था कि NEET परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक भाजपा ने 6 और 7 मई को व्यापक कार्यक्रम को छोटा कार्यक्रम करके राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेंगलुरु में दो दिवसीय रोड शो में बदलाव किया। NEET की प्रवेश परीक्षा 7 मई को होगी। करंदलाजे ने कहा कि पीएम मोदी जो ‘परीक्षा पे चर्चा’ जैसी पहल के साथ बच्चों पर विशेष ध्यान देते हैं। उन्होंने हमें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि एक भी छात्र को कोई असुविधा न हो और सभी छात्र परीक्षा केंद्र पहुंचे। इसलिए पीएम ने राज्य भाजपा को कार्यक्रम में बदलाव करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, जैसा कि उनकी इच्छा थी, कार्यक्रम में कुछ बदलाव किए गए हैं। कर्नाटक में 224 सीटों पर 10 मई को होगा मतदान कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों के लिए 10 मई को वोटिंग होगी। वहीं चुनाव प्रचार 8 मई की शाम पांच बजे थम जाएगा, जबकि परिणाम 13 मई को आएंगे। कर्नाटक चुनाव के लिए प्रचार अंतिम चरण में पहुंचा तो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं पीएम मोदी के रोड शो को काफी अहम माना जा रहा है।

