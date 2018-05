बीजेपी का आरोप- कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देने को कह रहा था पोलिंग बूथ एजेंट, चुनाव आयोग ने लिया एक्शन

कर्नाटक में मतदान के बीच कई जगह से वोटिंग को लेकर शिकायतें सामने आईं। कहीं पर मतदान को प्रभावित करने का प्रयास किया गया, तो किसी बूथ पर वोटिंग ही रोक दी गई। मतदाताओं के साथ राजनीतिक दलों ने इस संबंध में अपनी नाराजगी जाहिर की है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि काराडिगुड्डा में पोलिंग एजेंट ने मतदाताओं पर कांग्रेसी उम्मीदवार को वोट देने का दबाव बनाने की कोशिश की।

आपको बता दें कि कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों में से 222 के लिए आज (12 मई) को मतदान हो रहा है। चुनाव के नतीजे 15 को जारी किए जाएंगे। ताजा मामला धारवाड़ से जुड़ा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसी संबंध में दोपहर में पोलिंग बूथ के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि काराडिगुड्डा में बूथ संख्या-58 पर पोलिंग स्टाफ मतदान करने आए लोगों से कांग्रेस उम्मीदवार विनय कुलकर्णी को वोट देने के लिए कह रहा था। चुनाव आयोग के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद थे।

कर्नाटक चुनाव Live: वोटिंग जारी, देवगौड़ा-येदियुरप्पा ने डाले वोट, 1 बजे तक 36 फीसदी वोटिंग

Dharwad: BJP workers staged protest outside Booth No. 58 in Karadigudda, alleging that polling staff at the booth were asking people to vote for Congress candidate Vinay Kulkarni. EC officials present at the spot #KarnatakaElections2018 pic.twitter.com/xPgwpKhEEq

— ANI (@ANI) May 12, 2018