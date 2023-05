कर्नाटक चुनाव का आखिरी पड़ाव, PM मोदी के सामने कांग्रेस ने सोनिया गांधी को उतारा, चार साल में पहली रैली

Sonia Gandhi: कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी (Express photo by Prem Nath Pandey)

कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने चार साल बाद किसी रैली को संबोधित किया है। उन्होंने कर्नाटक के हुलबी में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया है। ये रैली उस समय हुई है जब राज्य में पीएम मोदी पूरी तरह सक्रिय हो चुके हैं और रोड शो से लेकर ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं।

