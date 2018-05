Karnataka Election Results 2018: यशवंत सिन्हा का बड़ा वार, बोले- कर्नाटक में चल रहा है ‘आईपीएल’

Karnataka Election Results 2018: भाजपा के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा ने गुरुवार (17 मई) कटाक्ष किया कि कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला के राज्य में सरकार बनाने के लिए भाजपा को आमंत्रित करने से ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें इंडियन प्रीमियर लीग ( आईपीएल ) में क्रिकेटरों की नीलामी की तरह विधायकों की ‘‘इंडियन पॉलिटिकल लीग’’ के तहत नीलामी की जायेगी। सिन्हा ने राज्यपाल के निर्णय के खिलाफ राष्ट्रपति भवन के बाहर आज विरोध जताया और आरोप लगाया कि इस ‘‘असंवैधानिक’’ कदम से ‘‘लोकतंत्र की हत्या’’ हुई है। पूर्व केन्द्रीय मंत्री सरकार गठन के लिए भाजपा को आमंत्रित करने संबंधी राज्यपाल के निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय जाने वाले कांग्रेस और जद ( एस ) से भी प्रभावित नहीं थे। उन्होंने कहा कि यह देश की राजनीतिक व्यवस्था की ‘‘कमजोरी’’ है कि इस तरह के मामलों में वह न्याय देने में विफल रहा।

What is happening in Karnataka today is a rehearsal for what will happen after the Lok Sabha elections in Delhi.

— Yashwant Sinha (@YashwantSinha) May 17, 2018