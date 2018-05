Karnataka Election Results 2018: कर्नाटक चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी सुनवाई, जज ने सुनाया एक चुटकुला

कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनाने की रस्‍साकसी देश के सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गई। मामले पर सुनवाई के लिए तीन जजों वाली विशेष पीठ का गठन किया गया था। कोर्ट ने शुक्रवार (18 मई) को इस पर अहम फैसला दिया। मामले की सुनवाई के दौरान एक दिलचस्‍प वाकया हुआ। विशेष पीठ के अध्‍यक्ष जस्टिस एके. सीकरी ने व्‍हाट्सएप पर आए एक चुटकुले का जिक्र‍ किया। उन्‍होंने कहा, ‘रिजॉर्ट के मालिक ने गवर्नर को फोन कर बताया कि उसके पास 116 विधायक हैं…क्‍या वह उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रि‍त करेंगे?’ मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने महत्‍वपूर्ण फैसले में कर्नाटक के मुख्‍यमंत्री बीएस. येदियुरप्‍पा को विधानसभा में बहुमत सबित करने के लिए 28 घंटों का वक्‍त दिया है। कोर्ट ने 18 मई को दोपहर 12 बजे फैसला दिया। इस तरह नवनियुक्‍त सीएम येदियुरप्‍पा को 19 मई शाम 4 बजे तक बहुमत साबित करना होगा। भाजपा और येदियुरप्‍पा ने निर्धारित अवधि के अंदर बहुमत हासिल करने का विश्‍वास जताया है।

#KarnatakaHearing SC Justice Sikri refers to a joke he received on WhatsApp “The resort owner called up the Governor and said I have 116 MLAs..Will you invite me to form the government?”

— harish v nair (@harishvnair1) May 18, 2018