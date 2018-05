Karnataka Election Results 2018: नरेंद्र मोदी ने एचडी देवगौड़ा को दी जन्मदिन की बधाई, टि्वटर यूजर्स ने ली चुटकी

Karnataka Election Results 2018: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जद (एस) नेता और पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा को आज जन्मदिन की बधाई दी। पीएम मोदी ने उन्हें फोन किया और उनसे बात की। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, ‘‘अपने पूर्व प्रधानमंत्री श्री एच डी देवगौड़ा जी से बात की और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। ईश्वर से उनकी अच्छी सेहत और लंबी उम्र की प्रार्थना करता हूं।” बता दें कि गौड़ा एक जनू 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। आज वह 85 साल के हो गये। एच डी देवगौड़ा जनता दल सेकुलर के नेता एचडी कुमारस्वामी के पिता भी हैं। कांग्रेस ने एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व में ही कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए जनता दल सेकुलर को समर्थन देने की घोषणा की है। पीएम मोदी द्वारा एच डी देवगौड़ा को जन्मदिन की बधाई देने के बाद सोशल मीडिया पर चुटकियों की बाढ़ आ गई।

Spoke to our former Prime Minister Shri HD Deve Gowda Ji and conveyed birthday wishes to him. I pray for his good health and long life. — Narendra Modi (@narendramodi) May 18, 2018

Sir return gift manga kya? — THE SKIN DOCTOR (@theskindoctor13) May 18, 2018

Hahaha what a timing Modi ji!

pic.twitter.com/EsFxuqivMM — Piyu Nair (@DtPiyu) May 18, 2018

Kuch bhi karlo nahi denge Support — Roshan Rai (@RoshanKrRai) May 18, 2018

Birthday wish karke log party maangte hai, modiji party ka support maang liye. — SubbuS (@Subbu_06) May 18, 2018

Now Deve Gowda will give birthday party to Modi in a same resort where MLAs are put and the rest will be history — prayag sonar (@prayag_sonar) May 18, 2018

एक यूजर ने लिखा कि सर रिटर्न गिफ्ट मांगा क्या। एक यूजर ने कहा, “वाह क्या टाइमिंग है मोदी जी।” एक यूजर ने लिखा, “कुछ भी कर लो, नहीं देंगे सपोर्ट।” एक यूजर ने लिखा, “बर्थ डे विश कर लोग पार्टी मांगते हैं, मोदी जी पार्टी का सपोर्ट मांग लिये।” एक ने कहा अब देव गौड़ा उसी रिसॉर्ट में मोदी को बर्थ डे पार्टी देंगे जहां एमएलए ठहरे हुए हैं, बाकी इतिहास बन जाएगा। एक यूजर ने लिखा, “देवगौड़ा जी ने रिटर्न गिफ्ट में 10 विधायकों के समर्थन का ऐलान किया।” एक यूजर ने चुटकी लेते हुए कहा, “कहीं रिटर्न गिफ्ट में कर्नाटक की सरकार ना मांग ले देवगौड़ा।”

Ohh did you make any MLA deals? Bday was just a Bahana — Sunil Kumar (@neutral_boss) May 18, 2018

Isi bahane samrthan de De HD Bhai, — Aman Kumar (@AmanLive45) May 18, 2018

देवगौड़ा जी ने return gift में 10 विधायक का समर्थन देने का एलान किया — Mayank sethi (@Mayankforbjp) May 18, 2018

यही अंदाज तो बनाता है हमारे पीएम को खास…. — Shambhu DK (@begusarai_spk) May 18, 2018

गिफ्ट में कर्नाटक की सरकार न मांग ले देवगौड़ा । — Dr.Sukarn Awasthi (@sukarn_dr) May 18, 2018

बता दें कि कर्नाटक में बीजेपी 104 सीट लाकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। लेकिन यहां सरकार बनाने के लिए 112 सीटों की दरकार है। इधर विधानसभा चुनाव में 78 और 38 सीटें पाने वाली कांग्रेस और पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा की पार्टी जेडीएस साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए तैयार है। इस राजनीतिक उहापोह में सीएम येदियुरप्पा ने गुरुवार को कर्नाट के सीएम पद की शपथ ले ली है।

