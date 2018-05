कर्नाटक नतीजे: डबल अटैक की थ्योरी पर काम कर रहे कुमारस्वामी, बोले- वो हमारे 3 तोड़ते हैं, तो हम बीजेपी के 6 MLA तोड़ेंगे

Karnataka Election Results 2018: जनता दल सेकुलर के नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार देश में लोकतंत्र को ध्वस्त करना चाहती है। साथ ही उन्होंने केंद्र पर कर्नाटक में कांग्रेस -जद ( एस ) गठबंधन के विधायकों को डराने के लिए प्रवर्तन निदेशालय जैसी एजेंसियों के उपयोग करने का आरोप लगाया। हालांकि पत्रकारों से बातचीत के दौरान कुमारस्वामी काफी आत्मविश्वास में दिखे। कुमारस्वामी ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, अगर बीजेपी जेडीएस या कांग्रेस के 3 विधायकों को अपने पाले में करती है, तो वे लोग बीजेपी के 6 विधायकों को तोड़ लेंगे। पत्रकारों से बातचीत करने हुए कुमारस्वामी ने कहा, “वो चाहे 3 हो या 10 चिंता मत करिए, यदि वे लोग जेडीएस या कांग्रेस से तीन एमएलए तोड़ते हैं, तो हमलोग बीजेपी से 6 एमएलए ला रहे हैं।” जब उनसे पूछा गया कि क्या वे अपने विधायकों की निष्ठा को लेकर निश्चित हैं तो उन्होंने कहा कि वे 100 फीसदी बेफिक्र हैं।

If they get 3 MLAs from JD(S) or Cong, we will get 6 MLAs from BJP: HD Kumaraswamy, JD(S) | #YeddyCMTest pic.twitter.com/Rljv5FKAp0

— TIMES NOW (@TimesNow) May 17, 2018