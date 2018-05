Karnataka Election 2018: JDS के दो विधायक बैठक से गायब, कांग्रेस के भी 3 विधायकों का पता नहीं

Karnataka Election Results 2018: कर्नाटक चुनाव परिणाम के अगले दिन यानी आज (बुधवार, 16 मई, 2018) पांच विधायकों से संपर्क नहीं होने पर कांग्रेस और जेडीएस आलाकमान ने ऑरेंज अलर्ट घोषित कर दिया है। राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी भाजपा को प्रर्याप्त बहुमत नहीं मिलने पर कांग्रेस ने जेडीएस संग सरकार बनाने का दावा पेश किया था। हालांकि इससे पहले ही पांच विधायकों से संपर्क नहीं होने पर दोनों पार्टियों की चिंताएं बढ़ गई हैं। उधर एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक जेडीएस विधायक राजा वेंकटप्पा नायक और वेंकटप्पा राव के बेंगलुरु में चल रही जेडीएस विधायकों की बैठक में नहीं पहुंचने का मामला भी सामने आया है। उधर कांग्रेस नव निर्वाचित विधायकों की बैठक भी बुधवार सुबह में देरी हुई क्योंकि पार्टी अपने तीन विधायकों, राजशेखर पाटिल, नागेंद्र और आनंद सिंह के साथ संवाद नहीं कर सकी।

दूसरी तरफ कांग्रेस के अन्य विधायक ने कहा है कि भाजपा नेता ने बुधवार को उन्हें फोन कर पार्टी में आने का लालच दिया। विधायक से कहा गया कि उन्हें मंत्री पद के अलावा महत्वपूर्ण मंत्रालय भी दिया जाएगा। विधायक ने कहा, ‘मझे भाजपा नेताओं की तरफ से फोन किया गया। उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ आ जाऊं। इसके बदले में मुझे मंत्रालय दिया जाएगा। मुझे मिनिस्टर बनाया जाएगा। मगर हमारे मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी हैं।’ इससे पहले जेडीएस के विधायक ने कहा कि पार्टी के चार से पांच विधायकों को भाजपा अपने पाले में लाने के लिए लालच दे रही है।

हालांकि निवर्तमान राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस तरह की किसी भी रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि कोई विधायक गायब नहीं है। कांग्रेस के सभी विधायक बरकरार है। कोई गायब नहीं हुआ है। हमें सरकार बनाने का पूरा विश्वास है। पार्टी मुख्यालय में मीटिंग के पहुंचे सिद्धारमैया ने कहा कि विरोधियों की योजना उनके विधायक तोड़ने की है। भाजपा हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। हमें इसकी जानकारी है। सबके ऊपर बहुंत दबाव है। लेकिन विरोधियों के लिए इतना आसान नहीं है क्योंकि दोनों पार्टियों के पास बहुमत के लिए पूरा संख्याबल है। हालांकि हम सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं।

JD(S)’ MLAs Raja Venkatappa Nayaka and Venkata Rao Nadagouda are missing from the JD(S) legislative party meeting which is going on in a hotel in Bengaluru. #KarnatakaElections2018 pic.twitter.com/oRASjpqwjd

