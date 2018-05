Karnataka Election Results 2018: BJP MP का छलका दर्द, बोले- अगर मुझे प्रचार करने देते तो कर्नाटक में ऐसे नतीजे ना होते

Karnataka Election Results 2018: बीजेपी सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कर्नाटक चुनाव नतीजों पर टिप्पणी की है। स्वामी ने कहा कि अगर कर्नाटक चुनाव में पार्टी आलाकमान उन्हें प्रचार का मौका देती तो आज तस्वीर दूसरी होती। बीजेपी सांसद ने ट्वीट कर कहा, ” कर्नाटक में बीजेपी में कम से कम आठ ऐसी सीटें गंवाई, जहां मार्जिन नोटा को मिले वोटों से कम था, यदि मुझे इस चुनाव में प्रचार करने की अनुमति दी जाती तो ऐसा नहीं होता, टाइम्स नाउ का कुछ भी डिबेट इसे प्रूव करता है।” बता दें कि बीजेपी सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी ने टीवी चैनल टाइम्स नाउ पर एक्टर प्रकाश राज के साथ एक डिबेट में शिरकत किया था। इस डिबेट में उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ प्रकाश राज के आरोपों का जोरदार जवाब दिया था और प्रकाश राज को चुप करा दिया था। बाद में प्रकाश राज ने खुद कहा था कि वह इस डिबेट में स्वामी के सामने नहीं टिक पाए थे।

At least 8 seats in Karnataka was lost by BJP by a margin less than NOTA. If I had been allowed to campaign in the election this would not have happened. The effect of Times Now Kuch Bhi debate proves that.

— Subramanian Swamy (@Swamy39) May 17, 2018