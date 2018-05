Karnataka Election Results 2018: गवर्नर से मिले तेजस्वी यादव, बोले- सरकार बनाने का दीजिए मौका, गोवा में भी कांग्रेस ने ठोका दावा

कर्नाटक में सरकार बनाने का मौका मिलने के बाद भाजपा ने सबसे बड़ी पार्टी होने की दलील दी थी। बिहार और गोवा में आरजेडी और कांग्रेस ने सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हुए सरकार बनाने का मौका देने की बात कही है। बिहार के पूर्व उपमुख्‍यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्‍वी यादव ने रज्‍यपाल सत्‍यपाल मलिक से मुलाकात कर सरकार बनाने का मौका देने का अनुरोध किया है। तेजस्‍वी ने ट्वीट किया, ‘मैंने तीन पार्टियों के समर्थन के साथ राज्‍यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी पार्टी सबसे बड़ा दल होने के साथ ही चुनाव पूर्व सबसे बड़ा गठबंधन भी है, ऐसे में हमलोगों को सरकार बनाने का न्‍योता मिलना चाहिए।’ बता दें कि वर्ष 2015 में आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस ने साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। इसमें राजद को सबसे ज्‍यादा 80 सीटें मिली थीं। दूसरे और तीसरे पायदान पर क्रमश: जदयू और भाजपा रही थी। लेकिन, बाद में जदयू ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं।

Met Governor of Bihar along with support of three other parties and staked claim to form government as we are single largest party & single largest block of pre poll alliance. pic.twitter.com/Xuz14yCvjb

Goa: 13 Congress MLAs at Raj Bhavan, hand over memorandum to Governor Mridula Sinha saying Congress is the single largest party in the state pic.twitter.com/WCJ2DilCFN

Let us wait till 4 pm tomorrow. What is the outcome on the floor of the Karnataka assembly. The Manipur Governor Jagdish Mukhi said that he will look into the matter. I hope he will do justice: Okram Ibobi Singh, Congress & Former CM of Manipur. pic.twitter.com/ztOQDowV2K

