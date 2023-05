Karnataka Election Result: मुस्लिम एकजुट… लिंगायत वोटबैंक में सेंधमारी और तोड़ा JDS का सबसे मजबूत दुर्ग, कांग्रेस जीत की Inside Story

कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत में खड़गे की भूमिका (फोटो- ताशी तोबग्याल इंडियन एक्सप्रेस)

कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने अप्रत्याशित जीत दर्ज नहीं की है, बल्कि ऐसा विजय तिलक हुआ है जिसमें पार्टी सभी समुदाय, सभी धर्म का पूरा समर्थन मिला है। 2014 के बाद से कहा जाता रहा है कि बीजेपी को कई चुनावों में जाति से ऊपर उठकर भी वोट किया है, यानी कि उसका एक ऐसा लाभार्थी वोटबैंक तैयार हो गया है जो पार्टी को लगातार वोट करता रहता है। अब कर्नाटक चुनाव में भी ऐसा ही पैटर्न देखने को मिला है जहां पर कांग्रेस को जातियों से इतर भी कई लोगों का वोट मिला है। बड़ी बात ये है कि जो कभी किसी दूसरे दलों के परंपरागत गढ़ माने जाते थे, उन इलाकों में भी कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस की इस बंपर जीत की कहानी में सबसे बड़ी हाईलाइट ओल्ड मैसूर के नतीजे रहे हैं। ये वहीं इलाका है जिसे जेडीएस का गढ़ माना जाता है, पिछले कई चुनावों से जेडीएस जो किंगमेकर बनती थी, उसे इसी इलाके से ज्यादातर सीटें मिलती थीं। लेकिन इस बार यहां पर पूरी तरह कहानी पलट चुकी है। कांग्रेस की सीटों का आंकड़ा जो 140 के करीब तक पहुंच रहा है, उसका बड़ा कारण ये है कि उसे इस बार ओल्ड मैसूर में जबरदस्त फायदा पहुंचा है। अभी तक के जो आंकड़े आए हैं, उसके मुताबिक ओल्ड मैसूर की 49 सीटों में से 30 पर कांग्रेस लीड कर रही है, वहीं जेडीएस सिर्फ 14 सीटों पर सिमट कर रह गई है। वहीं बीजेपी के खाते में पांच सीटे गई हैं। अब पिछले विधानसभा चुनाव में ओल्ड मैसूर की सियासी तस्वीर बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। तब हमेशा की तरफ उस इलाके में जेडीएस का दबदबा था, उसके खाते में 25 सीटें गई थीं। तब कांग्रेस ने सिर्फ 16 सीटें जीती थीं यानी कि इस बार से 14 कम। वहीं बीजेपी को भी पिछली बार 9 सीटें मिली थीं, ऐसे में इस बार उसे चार सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। अब इस ओल्ड मैसूर रीजन की सियासत को समझना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि तभी कांग्रेस की इस इलाके में मिली अप्रत्याशित जीत को भी समझा जा सकता है। असल में ओल्ड मैसूर में वोक्लिंगा और मुस्लिम समाज की सबसे ज्यादा तादाद है। पिछले चुनावों का वोटिंग पैटर्न बताता है कि इस इलाके में एक तरफ वोक्लिंगा वोट जेडीएस को जाता है, तो वहीं मुस्लिम वोट हमेशा से ही कांग्रेस और जेडीएस दोनों में बंट जाता है। इसी वजह से इस इलाके में इतने सालों तक जेडीएस का एकतरफा राज देखा गया है। लेकिन अब स्थिति बदल गई है, नतीजे बताते हैं कि इस बार मुस्लिम वोट ने एकतरफा होकर कांग्रेस को वोट दिया है। वहीं वोक्लिंगा समाज का भी उसे यहां अच्छा खासा समर्थन मिला है, उसी वजह से पार्टी को 14 सीटों की ये जंप मिली है। पूरे कर्नाटक की बात भी करें वहां कम से कम 9 सीटों का ट्रेंड बताता है कि 8 पर कांग्रेस अच्छी बढ़त के साथ लीड कर रही है, यानी कि मुस्लिम वोट कांग्रेस को काफी मिला है।

