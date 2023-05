कोई रिमोट कंट्रोल अध्यक्ष नहीं मल्लिकार्जुन खड़गे! कर्नाटक चुनाव ने बना दिया उन्हें असली ‘किंग’

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Illustration: Suvajit Dey)

कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की अप्रत्याशित जीत ने सिर्फ पार्टी को एक सियासी बूस्टर डोज देने का काम नहीं किया है, इस चुनाव ने कई दूसरे चीजों को साबित भी कर दिया है। असल में ये चुनाव जितना कांग्रेस पार्टी के लिए जरूरी बताया जा रहा था, उतना ही जरूरी ये अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए रहा। असल में पिछले साल 26 अक्टूबर को मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। दो दशक बाद ऐसा मौका आया था जब किसी गांधी परिवार से बाहर के व्यक्ति को ये पद दिया गया हो। लेकिन तब जानकार मानकर चल रहे थे कि खड़गे ‘रिमोट कंट्रोल’ अध्यक्ष होंगे और असली पावर गांधी परिवार के पास ही रहने वाली है। अब कर्नाटक चुनाव के जो नतीजे आए हैं, उन्होंने उन जानकरों को आत्ममंथन करने के लिए एक और मौका दे दिया है। कांग्रेस की इस प्रचंड जीत ने साबित कर दिया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही कर्नाटक में कांग्रेस के लिए वो एक्स फैक्टर साबित हुए जिस वजह से पार्टी को निर्णायक बढ़त मिली और उसने आसानी से बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लिया। इस चुनाव में कांग्रेस की झोली में 135 सीटें गई हैं, वहीं बीजेपी के रथ को 65 सीटों पर रोक दिया गया और जेडीएस 19 सीटों पर सिमट कर रह गई। इस जीत में मल्लिकार्जुन खड़गे की निर्णायक भूमिका इसलिए मानी जा रही है क्योंकि इस चुनाव में कांग्रेस को दलित वोटरों का खुलकर साथ मिला है। पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि समुदाय बीजेपी की ओर शिफ्ट हुआ है। पीएम मोदी की कई योजनाओं ने 2014 के बाद से इस वोटर को बीजेपी के पाले में लाकर खड़ा कर दिया है। कई चुनावों में यहीं ट्रेंड देखने को भी मिल रहा था, पिछले कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी दलितों का अच्छा खासा वोट बीजेपी के पास गया था। लेकिन इस बार तस्वीर बदल गई है, कर्नाटक की जो आरक्षित सीटें हैं, वहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन बीजेपी के मुकाबले काफी बेहतर रहा है। कर्नाटक में 36 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व्ड हैं, यहां पर इस बार कांग्रेस ने 21 सीटें जीती हैं और बीजेपी को सिर्फ 12 सीटों पर रोक दिया है। इसी तरह अनुसूचित जनजाति की कर्नाटक में 15 सीटें आरक्षित हैं, आंकड़े बताते हैं कि यहां पर पूरी तरह कांग्रेस का दबदबा रहा है। उसने 14 सीटें अपने नाम की हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में इन्हीं 36 सीटें आरक्षित सीटों पर बीजेपी का बोलबाला था। उसने 17 सीटें जीत ली थीं, वहीं तब कांग्रेस सिर्फ 12 सीटें जीत पाई थी, यानी इस बार गेम पूरी तरह पलट गया है

