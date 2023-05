Karnataka Election Opinion Poll: बीजेपी के लिए बुरी खबर, सर्वे में सिर्फ इतनी सीटें, कांग्रेस रच सकती इतिहास

असल में Lok Poll ने एक ओपिनियन पोल किया है जिसके मुताबिक इस चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 59 से 65 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस का आंकड़ा 129 से 134 तक जा सकता है।

कर्नाटक चुनाव का एक और Opinion Poll

कर्नाटक चुनाव को लेकर जमीन पर सरगर्मी तेज हो गई है। दोनों बीजेपी और कांग्रेस जबरदस्त प्रचार में लगी हैं, रैलियों से लेकर रोड शो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस बार जनता का मूड क्या है, किसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है? असल नतीजे तो 13 मई को पता चलेंगे, लेकिन एक एजेंसी ने कर्नाटक चुनाव का ओपिनियन पोल किया है जो एक तरफ बीजेपी को बड़ा झटका दे रहा है और कांग्रेस को उतनी ही बड़ी राहत। असल में Lok Poll ने एक ओपिनियन पोल किया है जिसके मुताबिक इस चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 59 से 65 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस का आंकड़ा 129 से 134 तक जा सकता है। यानी कि 38 साल पुरानी परंपरा फिर कायम होती दिख रही है जिसमें हर पांच साल में राज्य में सरकार बदल जाती है। बड़ी बात ये है कि ये ओपिनियन पोल कांग्रेस को एक तरह प्रचंड बहुमत दिखा रहा है, पिछले कई सालों से राज्य में किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। लेकिन अगर इस ओपिनियन पोल के नतीजे सही निकल जाते हैं तो उस स्थिति में जेडीएस का किंगमेकर बनने का सपना भी टूट जाएगा। ये सर्वे जेडीएस के खाते में सिर्फ 23 से 28 सीटें दे रहा है, यानी कि उसका पिछले कई सालों में सबसे खराब प्रदर्शन। वोट शेयर की बात करें तो इस चुनाव में बीजेपी को 32 प्रतिशत मत मिल सकते हैं, वहीं कांग्रेस को 42 से 45 फीसदी के करीब। जेडीएस को सिर्फ 14 से 18 प्रतिशत के बीच में वोट मिल सकते हैं। वैसे इससे पहले भी एक सर्वे आया था, उसमें सीटों को लेकर तो नहीं बताया गया, लेकिन कई ऐसे मुद्दे रहे जहां पर कांग्रेस, बीजेपी से आगे निकलती दिख गई। असल में कुछ दिन पहले एनडीटीवी ने Lokniti-CSDS के साथ मिलकर एक सर्वे किया। सर्वे में बताया गया कि कर्नाटक में कांग्रेस नेता सिद्धारमैया अभी भी खासा लोकप्रिय हैं। 18 से 25 साल उम्र के युवाओं में 40 फीसदी मानते हैं कि सिद्धारमैया बेहतर सीएम साबित होंगे। वहीं 56 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में उनकी लोकप्रियता 44 प्रतिशत देखी गई है. बीजेपी के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को युवाओं द्वारा कुछ खास पसंद नहीं किया जा रहा है, सिर्फ 28 फीसदी उन्हें बतौर मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। वहीं बुजुर्गों में उनके लिए आंकड़ा 22 प्रतिशत बैठता है। सर्वे में ये भी बताया गया कि कर्नाटक के लोग बीजेपी को ज्यादा भ्रष्ट मान रहे हैं, 59 फीसदी लोगों की राय तो यहीं है। कांग्रेस को लेकर ये आंकड़ा 35% रहा। परिवारवाद के मामले में भी लोगों ने इस बीजेपी को ज्यादा घेरा है, सर्वे के मुताबिक 59 फीसदी लोग ऐसे हैं जो मान रहे हैं कि भाजपा में कांग्रेस की तुलना में ज्यादा परिवारवाद चल रहा है। कर्नाटक चुनाव की बात करें तो 10 मई को वोटिंग होने वाली है और 13 मई को नतीजे आएंगे। वर्तमान में राज्य में बीजेपी की सरकार है और बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में राज्य में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था. उस समय बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और उसके खाते में 104 सीटें गई थीं, कांग्रेस की बात करें तो उसका आंकड़ा 80 पहुंच पाया था और जेडीएस को 37 सीटों के साथ संतुष्ट करना पड़ा था।

