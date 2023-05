कुछ तो मजबूरियां रहीं होंगी… शिवकुमार का दिल्ली ना जाना काफी कुछ बता रहा है, क्या CM रेस में आगे निकले सिद्धारमैया?

कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार (फोटो- पीटीआई)

कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की अप्रत्याशित जीत तो हो गई है, लेकिन एक यक्ष प्रश्न खड़ा हुआ है, अगला मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। सिद्धारमैया दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं, उनके साथ कई समर्थक भी हैं, दूसरी तरफ खड़े हैं डीके शिवकुमार जो अभी तक कर्नाटक से बाहर भी नहीं निकले हैं और उनके मन में एक असमंजस की स्थिति भी बनती दिख रही हैं। अटकलें हैं कि शाम तक वे दिल्ली जा सकते हैं, लेकिन अभी उनका ना जाना भी काफी कुछ बता रहा है। ये बात तो किसी से नहीं छिपी है डीके शिवकुमार इस बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, जिस तरह से उनके समर्थक जमीन पर नारेबाजी कर माहौल बना रहे हैं, वो भी काफी कुछ बता रहा है। लेकिन इस बीच सिद्धारमैया का दिल्ली पहुंचना और डीके का पीछे छूट जाना मायने रखता है। जानकार मानते हैं कि डीके शिवकुमार कांग्रेस के लिए एक मजबूत सीएम चेहरा बन सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां भी खड़ी हैं जो निकट भविष्य में परेशान कर सकती हैं। मजबूरी नंबर 1 डीके शिवकुमार को लेकर कांग्रेस की सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि वे कई मामलों में फंसे हुए हैं। ये सभी भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं, एक बार जेल भी जा चुके हैं, रेड तो समय-समय पर होती रही है। ऐसे में अगर उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कभी ऐसी कार्रवाई हुई तो पार्टी की पूरे देश में ज्यादा किरकिरी होगी। वैसे भी 2014 के बाद से बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे को अलग ही अंदाज में उठाती है जिसका सीधा फायदा पार्टी को कई चुनावों में मिल चुका है। इस सबके ऊपर सीबीआई के जो नए डायरेक्टर बने हैं- प्रवीण सूद, उनका डीके शिवकुमार के साथ छत्तीस का आंकड़ा माना जाता है। खुद डीके शिवकुमार भी उनको लेकर ऐसे बयान दे चुके हैं कि दोनों की तल्खी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मजबूरी नंबर 2 प्रशासन में अनुभव की कमी भी डीके शिवकुमार को इस बार मुख्यमंत्री की रेस में पीछे कर रही है। सिद्धारमैया तो कई बार राज्य की कमान संभाल चुके हैं, उनके पास कई सालों का अनुभव है। वहीं बात जब डीके शिवकुमार की आती है, उन्होंने पार्टी को तो कई बार मुश्किल स्थिति से बचाया है, लेकिन बात जब राज्य की स्थिति की आएगी, जब उस पर कोई संकट आएगा, वे कैसे हैंडल करेंगे, ये सवाल पार्टी के मन में भी आ रहा है।

