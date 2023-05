‘नफरत का बाजार बंद हुआ, मोहब्बत की दुकान खुली’, कर्नाटक चुनाव की जीत पर बोले राहुल गांधी

कर्नाटक चुनाव में मिली अप्रत्याशित जीत से राहुल गांधी गद-गद हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि अब नफरत की दुकान बंद कर दी गई है।

कर्नाटक में चुनाव प्रचार करते कांग्रेस नेता राहुल गांधी।

कर्नाटक में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत पर राहुल गांधी ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को बधाई दी है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि ये चुनाव गरीब जनता बनाम अमीर की लड़ाई थी। यहां पर जनता की जीत हुई है, नफरत का बाजार बंद कर दिया गया है और हर जगह मोहब्बत की दुकान खुली है। राहुल ने मीडिया से बात करते हुए एक बड़ा ऐलान भी कर दिया। जीत पर राहुल गांधी ने क्या बोला? राहुल गांधी ने कहा कि हमारी जैसे ही कैबिनेट का गठन होगा, पहली ही मीटिंग में उन पांच वादों को पूरा किया जाएगा जिनका ऐलान घोषणा पत्र में किया गया था। अब कांग्रेस ने तो अपने घोषणा पत्र में एक नहीं कई बड़े ऐलान किए थे। कई चुनावी रेवड़ी देने की बात भी कही गई थी। पार्टी ने कहा था कि हर परिवार को 2000 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। हर घर की महिला मुख्या को महीने के 2000 रुपये मिलेंगे, इसके साथ गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों के लिए महीने का 10 किलो चावल मुफ्त देने की बात भी हुई थी। Also Read मोदी का नारा… कांग्रेस का अमल और कर्नाटक में हो गई ‘क्रांति’ कांग्रेस के घोषणा पत्र में सबसे बड़ा ऐलान बेरोजगार युवाओं के लिए किया गया। जोर देकर कहा गया है कि अगर सरकार बन जाती है तो प्रत्येक ग्रेजुएट को हर महीने 3000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता और डिप्लोमा होल्डर को 1500 रुपये का भत्ता दिया जाएगा। कांग्रेस ने क्या वादे किए हैं? अब इन वादों पर कितनी जल्दी कांग्रेस अमल करती है, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगी। अभी के लिए पार्टी के सामने ज्यादा बड़ी चुनौती ये है कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। दावेदार कई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को लेकर हो रही है। पार्टी ने अभी तक इसे लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं और विधायक दल की बैठक में ही फैसला लेने की बात हुई है। वैसे अभी तक दोनों खेमों की तरफ से कोई बयानबाजी भी शुरू नहीं की गई है, लेकिन जैसी राज्य की सियासत है, कुछ दिन कुछ घंटों में फिर रस्साकशी का दौर देखने को मिल सकता है।

पढें Elections 2023 (Elections News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram