कर्नाटक चुनाव: बुर्का पहनकर वोट डालने पहुंची महिला का चेहरा दिखाने से इंकार, लगी रोने

कर्नाटक के बेलगावी में जब कुछ महिलाएं वोट डालने पहुंची तो पोलिंग बूथ पर जमकर ड्रामा हुआ। ये महिलाएं बुर्का पहनकर वोट डालने पहुंची थी। जब मतदान केन्द्र पर मौजूद अधिकारियों ने इन मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए उससे बुर्का हटाने को कहा तो इन महिलाओं ने इनकार कर दिया। नतीजतन इन महिलाओं को अंदर जाने से रोक दिया। इसके बाद ये महिलाएं हंगामा करने लगी। वोट नहीं डालने देने की वजह से कुछ महिलाएं बूथ पर ही रोने लगी। इसके बाद पर कुछ देर के लिए बूथ पर तनाव का माहौल पैदा हो गया। बाद में बूथ पर मौजूद अधिकारियों ने महिलाओं को समझाया। इसके बाद ड्यूटी पर तैनात महिला अधिकारियों ने एक क्यूब में ले जाकर उन महिलाओं की पहचान की, उनके चेहरे को वोटरआई डी कार्ड से मिलाया गया। इसके बाद ही बुर्का पहनी महिलाओं को वोट डालने के लिए अंदर जाने दिया गया। इसकी वजह से कुछ देर तक मतदान में बाधा भी आई।

Woman stopped from entering a polling both in #Belagavi as she was reluctant to remove her ‘burqa’ for identification, was later allowed when a woman official identified her inside a cubicle. #KarnatakaElections2018 pic.twitter.com/eixmdaY1Op

— ANI (@ANI) May 12, 2018