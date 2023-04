Karnataka BJP Govt: कर्नाटक भाजपा सरकार ने चार साल में 385 आपराधिक मामले वापस लिए, बीजेपी सांसद और विधायक भी इस लिस्ट में शामिल

Karnataka BJP Govt: कर्नाटक की भाजपा सरकार ने अपने चार साल के कार्यकाल के दौरान 385 आपराधिक मामलों को वापस लिया। जिसमें बीजेपी के विधायक और सांसद भी शामिल हैं।

Karnataka Election: कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा। (फोटो सोर्स: PTI/File)

Karnataka BJP Govt: कर्नाटक सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अपने चार साल के कार्यकाल के दौरान 385 आपराधिक मामले वापस लिए हैं। यह मामले जुलाई 2019 से अप्रैल 2023 तक चार साल के कार्यकाल के दौरान वापस लिए गए। जिनको लेकर सात अलग-अलग आदेश जारी किए गए। वापस लिए गए 182 मामलों में हेट स्पीच, गौ रक्षा और सांप्रदायिक हिंसा के केस शामिल हैं। आरटीआई के माध्यम से राज्य सरकार के गृह विभाग ने यह जानकारी साझा की है। 385 मामलों को वापस लेने के लिए सात आदेश 11 फरवरी, 2020 के बीच जारी किए गए थे, जब बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री और बसवराज बोम्मई गृह मंत्री थे, और 28 फरवरी, 2023, जब बोम्मई सीएम थे और अरागा ज्ञानेंद्र गृह मंत्री थे। सूची में बीजेपी विधायक और सांसद भी शामिल द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा दायर की गई आरटीआई के माध्यम से जवाब मिला, उसके अनुसार, अधिकांश सांप्रदायिक घटनाएं जहां राज्य सरकार ने अभियोजन से वापस ले लिया, दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं से संबंधित हैं, जिससे 1,000 से अधिक अभियुक्तों को लाभ हुआ। कुल अभियुक्तों में से लगभग आधे जिनके खिलाफ मामले वापस ले लिए गए थे, इनमें एक बीजेपी सांसद और विधायक भी शामिल हैं। अभियुक्तों की केस वापसी की प्रक्रिया के लिए गृह मंत्री की सिफारिश, एक कैबिनेट उप-समिति द्वारा मंजूरी और राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी की आवश्यकता होती है। 2013 और 2018 के बीच सांप्रदायिक कनेक्शन वाले 182 मामलों में से अधिकांश कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से संबंधित हैं। 2013 और 2018 के बीच सिद्धारमैया ने 176 मामलों को खत्म कर दिया था 2013 और 2018 के बीच, सिद्धारमैया के नेतृत्व में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने SDPI और अब प्रतिबंधित PFI के लगभग 1,600 कार्यकर्ताओं के खिलाफ 176 मामलों को खत्म का आदेश दिया था, जिनमें से अधिकांश निषेधात्मक आदेशों के उल्लंघन से जुड़े थे। इस पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया था। बीजेपी सरकार के तहत सांप्रदायिक संबंधों के साथ हटाए गए 182 मामलों में से 45 मामले दिसंबर 2017 में उत्तर कन्नड़ जिले में एक हिंदू युवक परेश मेस्टा की मौत के बाद दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं द्वारा कथित रूप से हिंसा से संबंधित हैं। बाद में सीबीआई ने इसे एक्सीडेंटल डेथ बताया था। होन्नावर शहर में मेस्टा की मौत के बाद जमकर बबाल हुआ था। जिसमें 45 मामलों में 300 लोगों को नामजद किया गया था। इनमें से एक मामले में 66 पर हत्या के प्रयास का आरोप है। जबकि 11 फरवरी, 2020 का पहला आदेश, मामलों को वापस लेना, किसान विरोध से जुड़े लोगों तक ही सीमित था, अन्य छह आदेशों में से अधिकांश में, कम से कम 50% मामले सांप्रदायिक घटनाओं के थे, जैसा कि आरटीआई के जवाब से पता चलता है। फरवरी 2020 और अगस्त 2020 के बीच जारी किए गए कुछ आदेश मैसूरु के भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा और भाजपा विधायक रेणुकाचार्य एमपी जैसे निर्वाचित प्रतिनिधियों से संबंधित थे। 31 अगस्त, 2020 के सरकारी आदेश के बाद, अभियोजन पक्ष से निकासी के खिलाफ एक वकील और पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज द्वारा कर्नाटक उच्च न्यायालय में जनहित याचिकाएं दायर की गईं। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के साथ, 2020 और 2022 के बीच मामलों को वापस लेने का कोई आदेश नहीं दिया था। ‘हाई कोर्ट की अनुमति के बिना कोई भी केस वापस नहीं लिया जाएगा’ अगस्त 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि “उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना किसी मौजूदा या पूर्व सांसद/विधायक के खिलाफ कोई मुकदमा वापस नहीं लिया जाएगा”। जुलाई 2022 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ उनकी मंजूरी के बिना मामलों को वापस नहीं लिया जा सकता है। 20 मार्च, 2023 को श्री राम सेना के नेता सिद्धलिंग स्वामी और 11 अन्य के खिलाफ अप्रैल 2016 के कालाबुरागी की घटना के लिए अभद्र भाषा का मामला बंद कर दिया गया। https://www.jansatta.com/blank.html

