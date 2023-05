Live

Karnataka Election 2023 Voting Live: कर्नाटक विधानसभा चुनाव की 224 सीटों के लिए मतदान जारी, वोटिंग से पहले मंदिर पहुंचे येदियुरप्पा

Karnataka Vidhan Sabha Chunav 2023 Voting Live Updates in Hindi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं से मतदान करने की अपील की।

कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 वोटिंग (Source- ANI)

कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान जारी है। कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा सीटों के लिए बुधवार (10 मई 2023) को मतदान हो रहा है। मतदान सुबह सात बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। वोटिंग के लिये पूरे प्रदेश में 58,545 मतदान केंद्र बनाये गये हैं। 08:44 (IST) 10 May 2023 वोट डालने पहुंचे इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति वोट डालने के लिए बेंगलुरु के एक मतदान केंद्र पर पहुंचे। https://twitter.com/AHindinews/status/1656131709254115330 08:26 (IST) 10 May 2023 CM बसवराज बोम्मई ने की लोगों से मतदान की अपील कर्नाटक के CM बसवराज बोम्मई ने लोगों से मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारी पार्टी, कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कैंपेन की है उससे मैं बहुत खुश हूं। मैं कर्नाटक के लोगों से अपील करता हूं कि बढ़ चढ़कर कर्नाटक के विकास के लिए वोट करें। 08:12 (IST) 10 May 2023 सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ करना है वोट- प्रकाश राज अभिनेता प्रकाश राज शांतिनगर स्थित सेंट जोसेफ इंडियन स्कूल पोलिंग स्टेशन मतदान के लिए पहुंचे। वोटिंग के बाद प्रकाश राज ने कहा कि हमें साम्प्रदायिक राजनीति के खिलाफ वोट करना है। चुनाव वो जगह है जहां आपके पास फैसला करने का अधिकार होता है। हमें कर्नाटक को सुंदर बनाना है। सौहार्द बनाकर रखना है। 07:50 (IST) 10 May 2023 वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने किया मतदान विजय नगर में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचीं। वोट डालने के बाद वित्तमंत्री ने कहा कि बेंगलुरु का इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले दिनों में और अच्छा हो। कर्नाटक में उद्योग को और बढ़ावा मिले। इसके लिए मैंने वोट डाला है। मैंने डबल इंजन सरकार के लिए वोट डाला है। https://twitter.com/AHindinews/status/1656119083790897157 07:41 (IST) 10 May 2023 शिकारीपुर के श्री हुच्चराय स्वामी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता बी.एस. येदियुरप्पा अपने परिवार के साथ शिकारीपुर के श्री हुच्चराय स्वामी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। उनके बेटे, बी.वाई. विजयेंद्र विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। वोटिंग के बाद येदियुरप्पा ने कहा कि विजयेंद्र को 40 हजार से ज्यादा वोट मिलने वाले हैं और भाजपा पूर्ण बहुमत से जीतेगी। https://twitter.com/AHindinews/status/1656115672424800256 कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए राज्य के 5,31,33,054 मतदाता वोट डालेंगे। इसमें 2,67,28,053 पुरुष, और 2,64,00,074 महिलाएं तथा 4,927 अन्य हैं।