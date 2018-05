कर्नाटक में नए विधानसभा के लिए 12 मई को वोट डाले गए थे। अब दो दिनों के बाद बादामी से 1,000 से ज्‍यादा पोस्‍टल बैलट के कवर बरामद किए गए हैं। इससे संदेह के बादल और गहरे हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पोस्‍टल बैलट के सैंकड़ों कवर बादामी के एक होटल से बरामद किए गए हैं। ये सभी भाजपा कार्यकर्ता के पास से मिले हैं। बताया जाता है कि उस वक्‍त बीजेपी वर्कर इसे कथित तौर पर खोल रहे थे। जिस होटल से पोस्‍टल बैलट बरामद किए गए हैं, वह भाजपा के एक नेता का है। कर्नाटक में सत्‍तारूढ़ कांग्रेस ने पोस्‍टल बैलट कवर की बरामदगी के बाद चुनाव आयोग की भूमिका की जांच कराने की मांग की है। मालूम हो कि कर्नाटक में वोटिंग से कुछ दिनों पहले बेंगलुरु के एक फ्लैट से करीब 10 हजार फर्जी आईडी बरामद किए गए थे। जिस फ्लैट से आईडी बरामद किए गए थे, कांग्रेस और भाजपा उसे एक-दूसरे से जुड़ा हुआ बता रहे थे। भाजपा ने चुनाव आयोग से राजराजेश्वरी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को रद्द करने की मांग की थी। बाद में आयोग ने चुनाव को टाल दिया था। यह फ्लैट राजराजेश्‍वरी विधानसभ क्षेत्र में ही स्थित है। उसके बाद अब बादामी में सैकड़ों की संख्‍या में पोस्‍टल बैलट के कवर बरामद किए गए हैं। बता दें मुख्‍यमंत्री सिद्धारमैया बादामी से चुनाव मैदान में उतरे थे।

#BattleForKarnataka: Over 1000 postal ballot covers found at a hotel in Badami. It was with BJP workers. They were reportedly opening the postal ballots. Congress says EC’s role should be probed. The hotel in question is owned by a local BJP leader #ElectionsWithNews18 pic.twitter.com/0Mul7ErmdX

— News18 (@CNNnews18) May 14, 2018