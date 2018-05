कर्नाटक: कैबिनेट में कांग्रेस के होंगे 22 मंत्री, जेडीएस के हिस्से 11 मिनिस्टर, दोनों में बनी सहमति

जनता दल सेक्युलर (जेडीएस) के नेता एचडी. कुमारस्वामी 23 मई को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे। इससे पहले गठबंधन सरकार के कैबिनेट को लेकर दोनों दलों के शीर्ष नेता माथापच्ची करते रहे। अब उसे अंतिम रूप दे दिया गया है। मुख्यमंत्री को छोड़कर कर्नाटक की नई सरकार में कुल 33 मंत्री होंगे। इनमें से मंत्री कांग्रेस और 11 मंत्री जेडीएस के कोटे से होंगे। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष का पद भी कांग्रेस को मिला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केआर. रमेश कुमार कर्नाटक के नए स्पीकर होंगे। साथ ही कांग्रेस के ही एक अन्य वरिष्ठ नेता जी. परमेश्वर राज्य के नए उपमुख्यमंत्री होंगे। 12 मई को हुए चुनाव में कांग्रेस को 78 और जेडीएस को 37 सीटें मिली थीं। लेकिन, कांग्रेस ने अप्रत्याशित तौर पर जेडीएस नेता कुमारस्वामी के सामने मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव रख दिया था। इसके बाद दोनों दलों के बीच गठबंधन सरकार की नींव पड़ी थी। इसके बाद कैबिनेट में दोनों दलों के नेताओं को स्थान देने को लेकर विचार-विमर्श का दौर शुरू हो गया था। कुमारस्वामी ने इस सिलसिले में दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और यूपीए प्रमुख सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। मंत्री पद के आवंटन को लेकर राहुल ने अलग से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी। इससे पहले 16, 15 और 2 फॉर्मूले की बात कही जा रही थी। इसके तहत कांग्रेस को 16 मंत्री पद, जेडीएस को 15 और दो निर्दलीय को भी स्थान देने की बात कही जा रही थी।

Congress-JDS leaders met and discussed about the cabinet formation, out of 34 ministries, 22 ministries will go with Congress Party and 12 ministries, including CM will be with be with JDS. Portfolio allocation to be decided after floor test: KC Venugopal, Congress #Karnataka pic.twitter.com/SEY9wej2n0

