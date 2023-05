Basavaraj Bommai: मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत को सौंपा इस्तीफा, पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए बोले- लोकसभा चुनाव में नहीं पड़ेगा कोई असर

Basavaraj Bommai: कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत को अपना इस्तीफा सौंप दिया है।

Karnataka CM Basavaraj Bommai Submits Resignation: कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अपने पद से दिया इस्तीफा। (फोटो सोर्स: PTI)

Karnataka Election Result 2023: कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार से बाद शनिवार शाम मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा प्रदेश के राज्यपाल थावरचंद गहलोत को सौंपा। जिन्होंने बोमई का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। बोम्मई राज्य में नई सरकार बनने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। शिगगांव निर्वाचन क्षेत्र से जीतने के बावजूद बोम्मई ने राज्य में भाजपा की हार की जिम्मेदारी ली, क्योंकि कांग्रेस ने 135 विधानसभा सीटों पर शानदार जीत दर्ज की। बोम्मई ने शनिवार देर शाम राजभवन जाकर राज्यपाल थावरचंद गहलोत को अपना इस्तीफा सौंपा। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की। मीडिया से बात करते हुए बसवराज बोम्मई ने कहा, ‘चुनावों में पार्टी की हार की जिम्मेदारी पूरी तरह से मैं लेता हूं। हम इस परिणाम को स्वीकार करते हैं और एक बार फिर से जनता के बीच में जाकर मेहनत करेंगे और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में वापसी करेंगे। बोम्मई ने कहा, “हमें एक बात पर गौर करना चाहिए। इस बार हमें 36 फीसदी से ज्यादा वोट मिले, जो पिछली बार से ज्यादा है। हम चाहे जो भी विश्लेषण करें, हार तो हार होती है।” विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद बोम्मई ने दम भरते हुए कहा कि इसका अगले साल के आम चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 8 से 10 महीने में लोकसभा चुनाव होने हैं। हम काम करेंगे। इस हार का लोकसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा।’ कर्नाटक के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक चुनाव में भाजपा की हार के बाद राज्यपाल थावर चंद गहलोत को अपना इस्तीफा सौंपा। pic.twitter.com/oAk8fXkmU5 — ANI_HindiNews (@AHindinews) May 13, 2023 इससे पहले पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक चुनाव में जीत पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने पर कांग्रेस पार्टी को बधाई। मोदी ने कहा कि कर्नाटक की जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं।’ इसके साथ ही पीएम मोदी ने भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए भी बड़ी बात कही है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, “मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने कर्नाटक चुनाव में हमारा समर्थन किया है। मैं भाजपा कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना करता हूं। हम आने वाले समय में और भी अधिक जोश के साथ कर्नाटक की सेवा करेंगे।” कर्नाटक में हार के बाद दक्षिण भारत में सत्ताविहीन हुई बीजेपी कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की हार के साथ पार्टी फिलहाल के लिए दक्षिण भारतीय राज्यों में सत्ताविहीन हो गई है। पार्टी की केवल कर्नाटक में ही सरकार थी और वह यह चुनाव जीतकर तेलंगाना में चुनावों समेत आम चुनावों में इसका फायदा लेना चाहती थी, लेकिन इस परिणाम से बीजेपी को अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करना पड़ेगा। कांग्रेस ने चुनावों में बड़ी जीत हासिल करते हुए सत्ता के दरवाजे पर अपनी आहट दे दी है।

