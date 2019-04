भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी का एक वीडियो जारी किया है, इस वीडियो में दिखाया गया है कि कुमारस्वामी कह रहे हैं कि जिनके पास खाने को नहीं होता, वो सेना में भर्ती हो जाते हैं। कुमारस्वामी कन्नड भाषा में यह बात बोल रहे हैं, जिसे कर्नाटक बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। हालांकि, एक दूसरे ट्वीट में कुमारस्वामी ने बीजेपी के इस दावे का खंडन किया है और वीडियो से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उन्हें बदनाम करने के लिए बीजेपी अपने पुराने ट्रिक्स आजमा रही है।

कर्नाटक बीजेपी ने जो वीडियो ट्वीट किया है, उसमें उसने सीएम कुमारस्वामी के बयान का जिक्र किया है, जिसमें कहा गया है, “कुमारस्वामी को मालूम होना चाहिए कि लोग सेना में देश प्रेम के चलते जाते हैं। क्यों नहीं आप अपने बेटे को लोकसभा चुनाव लड़ाने की बजाय सेना में भेजते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तब पता चलेगा कि सैनिक होने का मतलब क्या होता है।”

People who don't have food to eat join Defence: @hd_kumaraswamy

Kumaraswamy avare, people join Defence forces due to the love they have for Nation. Why don't you send your Son to serve in army instead of contesting for MP seat.

You may then know what it needs to be a soldier. pic.twitter.com/J8vSZl6ZRN

— BJP Karnataka (@BJP4Karnataka) April 11, 2019