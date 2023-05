“अगर मैं कहूं ‘अल्लाह हू अकबर’ का नारा लगाकर बटन दबाओ, तब…..” बजरंगबली विवाद पर ओवैसी का तंज- यह कौन सा सेक्युलरिज्म है?

Karnataka Assembly Elections: ओवैसी ने कहा, ‘अल्लाह से कहना कि ऐसा फैसला ले की शैतान को शिकस्त मिले। वोट देने से पहले उन बच्चियों को याद करना जिनके सिर से हिजाब छीन लिया गया।’

Karnataka Assembly Elections: AIMIM चीफ ओवैसी। (Screenshot/Twitter/AIMIM)

Karnataka Assembly Elections: कर्नाटक विधानसभा चुनाव में ‘बजरंगबली’ के नारे के बाद अब ‘अल्लाह हू अकबर’ के स्लोगन की भी एंट्री हो चुकी है। गुरुवार को कर्नाटक के कोलार में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा, ‘देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि वोट डालते समय बजरंगबली का नारा लगाना, यह कौन सा सेक्युलरिज्म है? ओवैसी ने आगे कहा, ‘आज कांग्रेस के कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा की कांग्रेस सत्ता में आएगी तो वे और हनुमान मंदिर बनाएंगे। अगर मैं यहां कहूं कि 10 तारीख को वोट डालते समय ‘अल्लाह हू अकबर’ का नारा लगाकर बटन दबाओ, तब मीडिया वाले कहेंगे की औवेसी उधर लेकर चला गया।’ ओवैसी ने कहा, ‘कर्नाटक में 92 पर्सेंट क्लास 3 के बच्चे, दूसरी क्लास की किताब नहीं पढ़ सकते। सिर्फ तीन फीसदी बच्चों को ही वह डाइट मिल पाती है, जो उन्हें चाहिए। मगर मुकाबला क्या हो रहा है, देश के पीएम बोल रहे हैं कि बजरंगबली का नाम बोलकर वोट डालो, कांग्रेस कह रही है कि और मंदिर बना देंगे। इन बच्चों का क्या जो किताब नहीं पढ़ सकते, जिन्हें किताब नहीं मिल रही।’ AIMIM चीफ ने कहा, ‘बोलते हैं कि ओवैसी मुसलमानों की बात करता है। मैं कहां मुसलमानों की बात कर रहा हूं? मैं तो गरीबों की बात कर रहा हैं। क्या बातें कर रहें हैं ये डीके मोदी.. जब आप वोट डालने जाएं तो जय हिंद बोलकर वोट डालना। अल्लाह से कहना कि ऐसा फैसला ले की शैतान को शिकस्त मिले। वोट देने से पहले उन बच्चियों को याद करना जिनके सिर से हिजाब छीन लिया गया।’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार (3 मई, 2023) को उत्तर कन्नड़ जिले के अंकोला के हट्टीकेरी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था, ‘जय बजरंग बली का नारा लगाएं और पोलिंग बूथों पर भाजपा के लिए बटन दबाएं।’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था। पीएम मोदी ने कर्नाटक के मतदाताओं से अपशब्द कहने वालों को वोट से चोट करने की अपील की थी। मोदी ने कहा, ‘कर्नाटक गालियां देने वालों को ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। क्या आप उन्हें सजा देंगे? जय बजरंग बली का नारा लगाएं और पोलिंग बूथों पर भाजपा के लिए बटन दबाएं।

