Karnataka Assembly Election: कर्नाटक में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगी मतगणना, धारा 144 लागू

पुलिस ने एक बयान में कहा कि बेंगलुरु में पांच मतगणना केंद्रों के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। इन पांच केंद्रों में 32 विधानसभा क्षेत्रों के वोटों की गिनती होगी।

Karnataka Election 2023: कर्नाटक में सुरक्षा के कड़े इंतजाम (प्रतीकात्मक फोटो- इंडियन एक्सप्रेस)

कर्नाटक विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होगी? इसका फैसला शनिवार (13 मई, 2023) को हो जाएगा। आज मतगणना को लेकर राज्य में सुरक्षा-व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए है। इस दिन किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए बेंगलुरु पुलिस ने पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी है। साथ ही शराब की बिक्री पर प्रतिबंध के साथ-साथ ठेके सुबह 6 बजे से रविवार को 12 बजे तक बंद रहेंगे। पुलिस ने एक बयान में कहा कि बेंगलुरु में पांच मतगणना केंद्रों के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। इन पांच केंद्रों में 32 विधानसभा क्षेत्रों के वोटों की गिनती होगी। यहां पूर्व और मध्य क्षेत्रों के डीसीपी माउंट कार्मेल कॉलेज, वसंतपुरा के प्रभारी होंगे, जहां केआर पुरम, महालक्ष्मी लेआउट, मल्लेश्वरम, हेब्बल, पुलकेशी नगर, सर्वगणनगर और सीवी रमन नगर विधानसभा क्षेत्रों के वोटों की गिनती होगी। सेंट जोसेफ इंडियन हाई स्कूल में अनेकल, बैंगलोर दक्षिण, महादेवपुरा, बयातरनापुरा, येलहंका और दशरहल्ली विधानसभा क्षेत्रों के वोटों की गिनती होगी। यहां डीसीपी क्राइम एंड व्हाइटफील्ड प्रभारी होंगे। वहीं, डीसीपी साउथ एंड कमांड सेंटर बसावनगुडी में बीएमएस महिला कॉलेज के प्रभारी होंगे, जहां शांतिनगर, गांधीनगर , राजाजीनगर, चिकपेट, चामराजपेट, राजराजेश्वरी नगर और शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्रों के वोटों की गिनती होगी। Also Read Karnataka Election Result 2023 Live: क्या बीजेपी बचा पाएगी दक्षिण का दुर्ग? दक्षिण पूर्व और CAR (दक्षिण) के डीसीपी SSMRV कॉलेज तिलकनगर के प्रभारी होंगे और यहां पद्मनाभनगर, गोविंदराजनगर, विजयनगर, जयनगर, BTM लेआउट, बोम्मनहल्ली और बसवनगुडी विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना होगी। इस बीच, डीसीपी नॉर्थ ईस्ट और वीवीआईपी सुरक्षा देवनहल्ली आकाश इंटरनेशनल स्कूल के प्रभारी होंगे। इस सेंटर पर होसपेट, देवनहल्ली, डोड्डाबल्लापुर और नेलमंगला निर्वाचन क्षेत्रों के वोटों की गिनती होगी। इसके अलावा, 13 मई से 14 मई की सुबह तक सशस्त्र बलों को अलर्ट पर रखा जाएगा। मतगणना के चलते 10 डीसीपी, 15 डीसीपी एसीपी, 38 पुलिस निरीक्षक, 250 पीएसआई, 1,200 पुलिस कर्मी, 12 सीआरपीएफ की टुकड़ी और 36 केएसआरपी की टुकड़ी शहर में तैनात की जाएगी। साथ ही, सीमा पर एक विशेष गश्ती दल नियुक्त किया गया है और हर सब-डिवीजन एक सहायक पुलिस आयुक्त को सौंपा गया है।

