कर्नाटक चुनाव: कांग्रेस प्रवक्ता बोले- ईवीएम से हर वोट बीजेपी को ही जा रहा

कर्नाटक में विधानसभा के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस प्रवक्ता ब्रजेश कलप्पा ने आरोप लगाया है कि कुछ बूथों पर वोटिंग मशीन में दिक्कत आ रही है और सभी वोट भाजपा को जा रहे हैं। कलप्पा ने ट्वीट कर बताया कि ‘उनके माता-पिता के अपार्टमेंट के सामने वाले आरएमवी सेकेंड स्टेज, बेंगलुरु में 5 बूथ लगाए गए हैं। इनमें से दूसरे बूथ में वोटिंग मशीन में कोई भी बटन दबाने पर कमल के फूल को ही वोट जा रहा है। नाराज मतदाता बिना वोट दिए ही वापस लौट गए।’ हालांकि बाद में उन्होंने बताया कि समस्या को सुधार लिया गया है और अब लोग वोट डाल रहे हैं।

इससे पहले कर्नाटक की हेब्बल विधानसभा सीट पर भी धांधली की खबर आयी थी। एक मतदाता ने बताया कि मैंने अपना वोट एक दूसरी पार्टी को दिया था, लेकिन वीवीपैट मशीन ने दिखाया कि उसका वोट निर्दलीय उम्मीदवार को गया है। इसके बाद मतदाता ने इसकी शिकायत चुनाव अधिकारी से की। घटना के बाद वीवीपैट मशीन की जांच की जा रही है। इसके बाद बेंगलुरु के शिवाजीनगर पोलिंग स्टेशन पर भी ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की खबर आयी थी, जिसके बाद मशीन को बदल दिया गया था और चुनाव शुरु कराया गया था। बेलूर के एक पोलिंग स्टेशन पर भी ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की शिकायत आयी थी, जिसके बाद एक घंटे के लिए इस पोलिंग स्टेशन पर मतदान रोक दिया गया था।

There are 5 booths opposite my Parent’s apartment at RMV II Stage, Bengaluru. In the 2nd booth, any button pressed registers a vote ONLY to kiwi mele Kamala i.e Kamal ke phool. Angry voters are returning without casting their vote.

— Brijesh Kalappa (@brijeshkalappa) May 12, 2018