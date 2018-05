पशुपति नाथ मंदिर में मोदी, कांग्रेस बोली- मॉडल कोड की वजह से नेपाल से वोटरों को प्रभावित कर रहे पीएम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नेपाल में हैं और उन्होंने अपने दौरे के दूसरे और आखिरी दिन मुक्तिधाम मंदिर के दर्शन किए। उसके बाद पीएम ने पशुपति नाथ मंदिर के भी दर्शन किए। पीएम मोदी द्वारा मंदिरों के दर्शन किए जाने को कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव से जोड़ते हुए बड़ा सवाल खड़ा किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत का कहना है कि कर्नाटक में इस वक्त मॉडल कोड है, इसलिए पीएम मोदी अब मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नेपाल में मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक गहलोत ने कहा, ‘जैसा कि कर्नाटक में इस वक्त मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, इसलिए पीएम मोदी ने नेपाल में मंदिरों के दर्शन करने की योजना बनाई, ताकि वह मतदाताओं को प्रभावित कर सकें। यह लोकतंत्र के लिए सही ट्रेंड नहीं है। उन्होंने मंदिरों के दर्शन करने के लिए आज का दिन ही क्यों चुना?’

As there is model code of conduct in Karnataka, PM Modi planned to pray at temples in Nepal instead, just to influence voters.This is not a good trend for democracy.Why did he only choose today as the day?: Ashok Gehlot,Congress #KarnatakaElections2018 pic.twitter.com/Rho0LIFxnt

