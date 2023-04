Karnataka Assembly Election: पहली लिस्ट जारी होते ही BJP को झटका, पूर्व उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी ने की इस्तीफे की घोषणा

6 बार विधायक रहे मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने बीजेपी से इस बार टिकट नहीं मिलने पर पार्टी के फैसले पर असहमति जाहिर की है।

कर्नाटक के पूर्व उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी (Source- Twitter/ @LaxmanSavadi)

पढें Elections 2023 (Elections News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram