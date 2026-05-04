Karimpur Assembly Election Result 2026 (करीमपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की करीमपुर विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। करीमपुर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Bimalendu Sinha Roy को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Samarendranath Ghosh को उम्मीदवार बनाया। करीमपुर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के बिमलेंदु सिन्हा रॉय ने जीत हासिल की थी। करीमपुर सीट पर हार जीत का अंतर 23575 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार समरेंद्रनाथ घोष को हराया था।

करीमपुर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Karimpur Election Result 2026

यहां देखें करीमपुर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Karimpur (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें करीमपुर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Dhanapati Mondal Rs 10,56,900 ~ 10 Lacs+ / Rs 50,000 ~ 50 Thou+ Cases Age Education 0 71 Illiterate Jitendranath Halder Rs 24,60,500 ~ 24 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 75 8th Pass Pooja Parajita Roy Choudhury / Cases Age Education 1 37 Post Graduate Prabhas Majumdar Rs 64,45,113 ~ 64 Lacs+ / Rs 15,69,337 ~ 15 Lacs+ Cases Age Education 0 57 Graduate Samar Kumar Ghosh Rs 19,87,000 ~ 19 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 61 10th Pass Samarendranath Ghosh / Cases Age Education 2 54 Post Graduate Samsun Nahar Khatun Sekh Rs 16,29,459 ~ 16 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 36 10th Pass Soham Chakraborty Rs 4,79,48,020 ~ 4 Crore+ / Rs 6,24,87,681 ~ 6 Crore+ Cases Age Education 1 42 Graduate Subrata Das / Cases Age Education 0 28 5th Pass

करीमपुर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Karimpur Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें करीमपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Bimalendu Sinha Roy 2016 Mahua Moitra 2011 Samarendranath Ghosh

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।